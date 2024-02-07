Il primo ministro francese Attal: Volete la ‘Frexit’? Guardate la Brexit!

Il primo ministro francese Gabriel Attal ha messo in guardia dai rischi di un’uscita della Francia dall’UE, nel caso fosse l’estrema destra a vincere le prossime elezioni europee, mentre dati schiaccianti mostrano gli impatti negativi della Brexit sul Regno Unito.

“Chi sono stati i primi sostenitori della Brexit? Chi ha dato i nomi alle ‘strade della Brexit’? Chi ha mostrato apertamente il proprio sostegno al leader della Brexit [Nigel Farage]? Il Rassemblement National!” Attal ha detto in un discorso all’Assemblea nazionale francese la scorsa settimana.

Con il RN in testa nei sondaggi a soli quattro mesi dalle elezioni europee, Attal si sta posizionando come leader a favore dell’UE, ed è pronto a ricordare agli elettori indecisi che la Brexit – che si sta rivelando una catastrofe economica e politica – è stata il risultato dell’estrema destra.

“Non possiamo sostenere l’uscita dall’UE a meno che non si abbiano altri interessi, a meno che non si serva un altro Paese, un altro potere”, ha detto il neo-premier nel suo discorso, in un’allusione poco velata ai legami duraturi del Rassemblement national con il Cremlino.

Far uscire la Francia “dalla servitù”

Giorni dopo il voto sulla Brexit, nel giugno 2016, Marine Le Pen – candidata alla presidenza per quello che allora era noto come “Front national” e ora presidente del gruppo parlamentare del RN – aveva celebrato l’esito del referendum e la decisione del Regno Unito di “uscire dalla servitù”.

Nel 2017, la Le Pen aveva giurato di seguire l’esempio dei britannici e di indire un referendum sull'”appartenenza all’UE” – un’idea che aveva spaventato anche la sua base di elettori, temendo il caos economico, tanto da spingere per la rimozione dal programma elettorale.

Il RN “ha rinunciato alla sua opposizione” perché “preoccupava l’opinione pubblica”, ha scritto Thierry Chopin, consigliere speciale dell’Istituto Jacques Delors, un think tank, su Le Monde. Ma ancora oggi “[il partito] difende una forma di sovranità giuridica che potrebbe portare a una ‘Frexit’ de facto”, in una forma simile al divorzio Brexit, ha detto.

Ciò è particolarmente evidente in materia di immigrazione, dove Le Pen e il presidente del partito Jordan Bardella chiedono un vero e proprio referendum.

“La legge europea ha la precedenza sulla legge francese [e la magistratura francese] la interpreta in modo da vietare il controllo dei flussi migratori”, si legge nel manifesto presidenziale del partito 2022.

Il partito attribuisce inoltre la presunta debolezza politica dell’UE alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – un punto spesso sollevato dai leader conservatori britannici pro-Brexit per spingere a revisioni radicali della politica di immigrazione, tra cui la deportazione dei richiedenti asilo in Ruanda.

Eric Zemmour, candidato alle presidenziali del 2022 e giudicato colpevole di aver fomentato tensioni razziali, si è schierato apertamente a favore della Brexit – la scorsa settimana ha pubblicato sui social media un video in cui salutava calorosamente Nigel Farage.

Serietà in economia

E non sembra importare se l’unico esempio di uscita di un Paese dall’UE suggerisce che ciò comporta alti costi economici e politici.

“Nessuno che si occupi seriamente di economia può dire che non ci siano stati effetti negativi sull’economia britannica [dopo la Brexit]”, ha dichiarato a Euractiv John Springford, Associate Fellow del Centre for European Reform (CER), un think tank.

Cita la svalutazione della sterlina pochi minuti dopo il voto, il rallentamento del PIL a partire dal 2017, il calo del numero netto di immigrati dall’UE a partire dal 2018 e il colpo sulle importazioni dell’UE a seguito dell’uscita del Paese dal mercato unico a partire dal 2019.

Una nuova ricerca dell’Aston University ha inoltre rilevato che fino al 42% dei prodotti britannici esportati nell’UE scomparirà dagli scaffali dei negozi dell’Unione nei 15 mesi successivi al gennaio 2021.

Nel frattempo, la metà dei britannici ritiene che la Brexit abbia avuto un impatto negativo sul Regno Unito in generale, mentre solo un quarto pensa che abbia fatto bene al Paese, come ha riportato il The Guardian a dicembre.

L’istituto di sondaggi Opinium ha rilevato che il 55% pensa che lasciare l’UE sia una cattiva idea, contro il 33% di favorevoli.

In ultima analisi, è improbabile che il RN opti per un’uscita totale, ha affermato Springford del CER. È invece probabile che segua “la strada di Viktor Orbán: rimanere nell’UE perché il costo dell’uscita è troppo alto, ma aumentare la lotta contro il diritto dell’UE e ostacolare il processo decisionale dell’UE”.

I giorni della “Frexit” del RN non sono finiti, ha dichiarato a Euractiv Valérie Hayer, presidente di Renew Europe. “Ecco dove ci portano le bugie populiste”, ha detto, usando la Brexit come esempio di ciò che accade quando le nazioni europee danno il via libera all’estrema destra. “Questo è l’aspetto dell’uscita dall’UE e della volontà di indebolire il progetto europeo”.

Questo potrebbe essere il nuovo argomento del governo per strappare gli elettori del RN, a soli quattro mesi dalle elezioni.

(Théo Bourgery-Gonse | Euractiv.fr)

Leggi qui l’articolo originale.