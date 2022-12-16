Il primo ministro del Belgio chiede una risposta coordinata dell’Ue all’IRA statunitense e alla crisi energetica

Il primo ministro belga, Alexander De Croo, ha chiesto giovedì, al suo arrivo al vertice dell’Ue a Bruxelles, una risposta ai prezzi elevati dell’energia e all’Inflation Reduction Act statunitense (IRA).

Mentre l’industria europea cerca di far fronte a bollette energetiche da record, l’Inflation Reduction Act (legge statunitense che mira a frenare l’inflazione) da 400 miliardi di dollari del governo USA fornirà sgravi fiscali alle aziende americane e le aiuterà a passare all’energia verde a partire da gennaio 2023.

Nell’Ue, questo annuncio ha suscitato serie preoccupazioni, in quanto l’IRA potrebbe svantaggiare le aziende europee, aumentando così il rischio di delocalizzazione.

Il primo Ministro belga si è spinto oltre, affermando che “l’Europa rischia di essere deindustrializzata, il cui impatto potrebbe essere significativo anche per [il Belgio]”.

Egli ha deplorato il fatto che gli Stati membri stiano cercando di guidare le loro industrie nazionali da soli. “Sembra un po’ un gioco a chi ha le tasche più profonde […] ma tra qualche mese tutti arriveremo alla fine di quello che possiamo fare”.

De Croo auspica una risposta dell’Ue. “Durante il periodo della pandemia, abbiamo capito che eravamo più forti insieme, come 27, ed è giunto il momento di fare lo stesso con l’energia, intervenendo anche nel mercato del gas. I ministri dell’Energia hanno già fatto un buon lavoro, ma dobbiamo dare loro l’ultima spinta per arrivare a una conclusione”, ha dichiarato.

“L’Europa deve perseguire una politica industriale ambiziosa per sostenere le nostre imprese in un momento di grandi cambiamenti”, ha dichiarato in un tweet.

In risposta all’IRA, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha recentemente proposto di allentare temporaneamente le regole sugli aiuti di Stato. Il Belgio, insieme ad altri Stati, ha chiesto un aumento degli aiuti all’industria dell’Ue e un’applicazione più flessibile delle norme sugli aiuti di Stato.

Tuttavia, alcuni altri Paesi, come la Germania, ritengono che la situazione debba essere ulteriormente esaminata e chiedono piuttosto di continuare il dialogo con Washington.

Von der Leyen ha anche proposto di creare un nuovo fondo per la sovranità europea a sostegno della transizione verde, una proposta presa in considerazione anche dal Belgio. “I fondi comuni possono essere molto efficaci. Oggi i Paesi dell’Ue ‘si rubano le ciliegie a vicenda’, mentre gli Stati Uniti prendono tutto alle nostre spalle”, ha sostenuto il premier belga.

Anche altri leader dell’Ue hanno fatto eco al punto di vista di De Croo, con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio dell’Ue Charles Michel che hanno chiesto una rapida risposta dell’Unione al piano degli Stati Uniti e hanno messo in guardia contro la possibile “frammentazione del mercato unico” che potrebbe causare.

Per De Croo, la risposta all’IRA deve “rispettare il mercato unico”, che è “la più grande risorsa che abbiamo e che deve essere preservata”.

Ha aggiunto che spera che “il Consiglio dia presto alla Commissione il mandato di presentare un pacchetto per aiutare l’industria europea ad essere competitiva”.