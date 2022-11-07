Il presidente polacco mette in dubbio la cooperazione di Bruxelles sul Recovery Fund

Il presidente Andrzej Duda ha messo in dubbio la cooperazione di Bruxelles nell’erogazione dei fondi UE necessari alla Polonia per attuare il suo piano di ripresa, sostenendo che la Polonia ha già mostrato troppa buona volontà nel processo.

Da oltre un anno, la Polonia sta lottando per ricevere i 36 miliardi di euro di fondi europei che le sono stati assegnati nell’ambito del piano di ripresa post-pandemia dell’UE. Per ricevere i fondi, la Polonia deve soddisfare i requisiti o le “pietre miliari” stabilite dalla Commissione.

Tra le “pietre miliari”, la Polonia ha finora sciolto solo la Camera disciplinare della Corte suprema, considerata politicizzata e illegittima dagli osservatori esterni. Nei giorni scorsi, il governo polacco ha annunciato di aver soddisfatto un’altra delle sei richieste rimanenti della Commissione.

In un’intervista alla rivista Sieci, tuttavia, Duda ha espresso dubbi sul proseguimento della cooperazione con Bruxelles.

“Non risponderò più ai suggerimenti provenienti da quella parte. (…) Secondo le mie conoscenze, abbiamo soddisfatto tutte le condizioni per ricevere i fondi del Piano di ripresa nazionale”, ha dichiarato nell’intervista, di cui un estratto è stato pubblicato sabato dal portale wpolityce.pl.

“Non credo che continuare a soddisfare le aspettative di quella parte porterà alcun risultato. Credo che sia stata dimostrata troppa buona volontà da parte polacca”, ha detto.

“Inoltre, sappiamo bene che c’è un gruppo polacco che persegue una politica contraria agli interessi fondamentali dello Stato polacco ed è felice quando la Polonia viene danneggiata a Bruxelles. Mi dispiace, ma questi sono i fatti”, ha detto, riferendosi alla sinistra liberale all’opposizione che, a suo dire, “vuole a tutti i costi rovesciare il governo in Polonia”.

Tuttavia, da giugno, Duda è stato personalmente responsabile dell’accordo tra Varsavia e Bruxelles. Ha presentato il disegno di legge che abolisce la Camera disciplinare della Corte suprema, soddisfacendo così una delle richieste dell’UE.