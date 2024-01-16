Il Presidente polacco Duda chiede al governo di non violare più le leggi

Il governo dovrebbe smettere di violare la legge su diverse questioni, ha dichiarato il Presidente Andrzej Duda al Primo ministro Donald Tusk durante un incontro al Palazzo presidenziale, commentando le azioni del Ministro della Giustizia Adam Bodnar e di altri membri del governo di Tusk.

Il presidente ha fatto riferimento all’ultima questione di due ex ministri del partito Diritto e Giustizia (PiS, ECR) che ha governato in Polonia fino al mese scorso. Mariusz Kamiński e Maciej Wąsik sono stati arrestati per abuso di potere nei loro precedenti incarichi e poi condannati a due anni di carcere. Sono stati inoltre privati del loro mandato di deputati.

Duda, che considerava la pena illegale, aveva concesso ad entrambi la grazia. Anche se, secondo l’ufficio del Presidente, è stato Tusk a chiedere un incontro lunedì, il Presidente ha colto l’occasione per lamentarsi delle azioni del Ministro della Giustizia Adam Bodnar e di altri membri del governo di Tusk.

“Ho fatto appello al Primo ministro affinché ripristini la situazione in base alla legge. Quello che stiamo osservando è motivo di preoccupazione”, ha detto, citato dal suo ufficio.

Ha aggiunto che la sua posizione è chiara: il governo Tusk dovrebbe “smettere di cercare di violare la legge”, poiché “qualsiasi azione in questo senso è legalmente inefficace”.

Duda ha espresso la sua opposizione alla politica del governo guidato da Tusk che ha sostituito il PiS al potere più volte.

Per quanto riguarda Kamiński e Wąsik, Duda ha chiesto a Bodnar di applicare la grazia del presidente e di rilasciare gli uomini dall’arresto. Inoltre, secondo il Presidente, dovrebbero ottenere nuovamente i loro seggi parlamentari.

L’ha definita “una questione fondamentale e umanitaria, una questione di decenza, ma soprattutto una questione di diritto e di ordine sociale”.

Intervistato dall’emittente privata TVN24, Bodnar ha dichiarato che il suo ministero riconsidererà il caso di Kamiński e Wąsik nel prossimo futuro.

Tuttavia, dubita che il Presidente completerà la procedura di grazia. Ha sottolineato che se Duda dovesse graziare entrambi gli ex ministri, non avrebbe bisogno a tal fine del ministro della Giustizia che, secondo la legge polacca, ricopre anche il ruolo di procuratore generale.

Il Presidente vuole una legge chiara sui media

Duda è anche preoccupato per quella che il PiS definisce un’acquisizione illegale dei media pubblici, compresa l’emittente statale TVP.

Il mese scorso, il Ministro della Cultura Bartłomiej Sienkiewicz ha sostituito i vertici dei media pubblici, secondo il governo controllati dal PiS. Il governo ha citato la necessità di depoliticizzare i media pubblici che erano diventati lo strumento di propaganda del governo PiS.

La decisione è stata accolta dal PiS e da Duda, indignati per il fatto che il cambio di gestione si sia basato sul Codice delle società commerciali e non sia stato approvato con un regolare disegno di legge.

Tusk è aperto a discutere di potenziali cambiamenti legislativi nei media pubblici, a condizione che siano condotti secondo la legge, avrebbe detto il Presidente.

Ha detto di ritenere che “dovremmo sviluppare con calma e coerenza soluzioni legislative sul futuro dei media pubblici” e ha espresso la speranza “che ciò avvenga in futuro”.

Dopo l’incontro con Duda, Tusk ha detto che “farà del suo meglio” per collaborare con il Presidente per calmare i disordini sociali causati dagli ultimi eventi politici.

“Vogliamo che la gente veda che l’obiettivo del nostro governo è migliorare la vita delle persone”, ha detto alla conferenza stampa nell’ufficio del Primo ministro.

Qui l’articolo originale.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)