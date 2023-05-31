Il presidente catalano chiede un “fronte democratico” per fermare VOX

Martedì, il presidente regionale Pere Aragonès ha chiesto a tutti i partiti pro-indipendenza in Catalogna di costituirsi in un fronte democratico unito, per fermare l’ondata di destra e di estrema destra ed evitare un patto di tutte le forze reazionarie che si oppongono ad una Catalogna indipendente.

“Il momento è grave e la Catalogna deve essere difesa”, ha sottolineato Aragonès.

Dopo la sconfitta del partito socialista (PSOE/S&D) alle elezioni regionali e comunali di domenica, i partiti pro-indipendenza in Catalogna sono in “allarme rosso”: temono un futuro governo del Partido Popular (PP/PPE) di centro-destra e del partito di estrema destra VOX, che si oppongono ferocemente a qualsiasi tentativo di secessione della prospera regione spagnola (nord-est).

Il primo ministro spagnolo ad interim, Pedro Sánchez, aveva aperto la strada a una nuova era di dialogo con il governo regionale catalano presieduto da Aragonès.

Aveva proposto un “approccio conciliante”, lontano anni luce da quanto fatto in passato dal suo predecessore nell’esecutivo spagnolo, l’ex primo ministro del PP Mariano Rajoy.

Dopo una gravissima crisi politica nel 2017, Rajoy aveva addirittura minacciato di sospendere il governo regionale catalano e di assumere il pieno controllo della comunità autonoma.

Un nuovo (e ben peggiore) scenario per la Catalogna

Consapevole che la Catalogna deve iniziare a prepararsi a un governo “reazionario” PP-Vox, dando per scontato che il PSOE perderà le elezioni generali del 23 luglio, Aragonès ha ammesso che la sua strategia di negoziazione e dialogo con Madrid è stata per il momento “accantonata”.

“Siamo in un nuovo scenario. Negli ultimi tempi abbiamo fatto progressi (con il PSOE) in un contesto molto difficile. Ma se le condizioni che avevamo per andare avanti, in questo tentativo di risolvere il “conflitto politico“, erano già difficili prima, ora, di fronte a un governo PP e Vox, sono impossibili”, ha ammesso Aragonès.

Il partito di sinistra del presidente della Generalitat Sinistra Repubblicana di Catalogna (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) ha finora sostenuto la coalizione progressista di governo composta dal PSOE e dalla sinistra Unidas Podemos (Sinistra Europea). La vittoria di una coalizione PP-Vox significherebbe quindi infliggere un duro colpo alle mire indipendentiste della Catalogna.

Per evitarlo, Aragonès ha invitato tutti i partiti pro-indipendenza a mettere da parte le loro differenze e a formare un “fronte democratico” unito.

Difendere la Catalogna dagli attacchi dell’estrema destra

In concomitanza con l’appello di Aragonès all’unità, la ministra del Lavoro spagnolo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), ha formalmente registrato la nuova piattaforma progressista Sumar. Ad aprile, Díaz ha annunciato che si sarebbe candidata come prima ministra alle elezioni generali con la nuova formazione di sinistra, probabilmente anche in un “fronte unito” con Unidas Podemos e altri partiti progressisti più piccoli.

Per fermare la destra, Aragonès ha esortato JxCat, la CUP e En Comú Podem, favorevoli all’indipendenza, a “trovare i meccanismi” per agire con “unità” di fronte a quello che sarà un “attacco frontale contro i pilastri fondamentali” dell’autogoverno catalano e ai valori della società catalana.

JxCat ha presentato lunedì (29 maggio) a ERC una proposta per correre insieme alle elezioni generali del 23 luglio. Tuttavia, Aragonès ha rifiutato di spiegare cosa intendesse realmente con la creazione di un “fronte democratico”, di cui, a suo avviso, i partiti dovranno discutere in seguito.

Ma ha lasciato intendere che dovrebbe servire a garantire la stabilità della “governance” in Catalogna – l’ERC ora guida il governo senza partner ed è in minoranza parlamentare – e a formare alleanze pro-indipendenza e pro-sovranità nei consigli locali della Catalogna.

