Il premier rumeno rinnega i suoi generali: Non parteciperemo a nessuna guerra

La Romania “non si impegnerà in nessuna guerra”, ha dichiarato il primo ministro Marcel Ciolacu nel tentativo di alleviare le preoccupazioni dopo le dichiarazioni del tenente generale Gheorghiță Vlad, secondo cui i rumeni dovrebbero prepararsi a un potenziale conflitto.

La risposta di Ciolacu è arrivata dopo che il tenente generale Gheorghiță Vlad, nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa, ha avvertito in un’intervista a Free Europe che i rumeni dovrebbero prepararsi alla possibilità di una guerra, soprattutto se la Russia dovesse avere successo in Ucraina.

“Restiamo calmi, la Romania non entrerà in nessuna guerra”, ha detto Ciolacu.

Vlad ha espresso preoccupazione per le potenziali escalation della politica del Presidente russo Vladimir Putin, sottolineando come la Repubblica di Moldova sia un probabile obiettivo, con tensioni che si estendono ai Balcani occidentali.

Alla luce di queste preoccupazioni, Vlad ha proposto l’introduzione del servizio militare volontario per le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per uomini e donne.

Sottolineando l’importanza di “preparare la popolazione a potenziali scenari di guerra”, ha evidenziato il deficit causato dall’abbandono del servizio militare obbligatorio in Romania e in tutti i Paesi della NATO.

In un anno di elezioni, il primo ministro ha sottolineato la necessità di mantenere una linea rossa su alcune questioni che non dovrebbero essere sfruttate a fini politici.

Una proposta di legge sul servizio militare volontario è già stata presentata al Parlamento, Gheorghiţă Vlad ritiene che sarà discussa “con priorità” dopo questo anno fitto di appuntamenti elettorali.

(Cătălina Mihai, Sebastian Rotaru | Euractiv.ro)