Il posto dell’Ucraina è “nella NATO”, afferma il futuro premier finlandese

Il posto dell’Ucraina è nella NATO e anche nell’UE, ha dichiarato alla stampa il primo ministro finlandese eletto Petteri Orpo dopo la visita a sorpresa di mercoledì scorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Helsinki.

Zelenskyy ha incontrato Orpo, che lo stesso giorno ha presieduto una riunione per la formazione del nuovo governo. Zelenskyy ha incontrato anche il presidente finlandese Niinistö e i primi ministri in carica di Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda e Finlandia.

Orpo è il leader del Partito del Congresso Nazionale (Kok), partito di centro-destra finlandese che ha vinto le scorse elezioni, e speaker del Parlamento.

“A lungo termine, il posto dell’Ucraina è nell’Alleanza atlantica e nell’Occidente, e anche nell’Unione europea. Dobbiamo guardare con molta attenzione ai progressi verso l’adesione alla NATO”, ha dichiarato Orpo ai media, aggiungendo che “questo è un aspetto che deve essere discusso con molta attenzione con la leadership della politica estera in Finlandia, ma anche con gli alleati della NATO, con molta attenzione, ma la direzione è chiara”.

Secondo Orpo, il forte sostegno della Finlandia all’Ucraina continuerà a prescindere dalla configurazione del futuro governo, che è stato incaricato di formare.

“Gli ho assicurato che in Finlandia c’è un ampio sostegno all’Ucraina, al di là delle linee di partito”, ha detto Orpo.

Lo stesso giorno, i partiti politici finlandesi sono stati convocati per i primi “tavoli di negoziazione”, dove si discutono i portafogli di governo tra i vari partiti politici in base ai risultati elettorali.

“Ho detto a tutti che l’intenzione non è quella di negoziare ogni questione fino in fondo, ma di trovare soluzioni insieme. In altre parole, non cerchiamo di guadagnare dalle negoziazioni, ma vogliamo raggiungere soluzioni comuni”, ha detto Orpo.

Si tratta ora di sapere quali ministeri saranno assegnati al Partito dei Finlandesi, un partito di destra populista, nazionalista ed euroscettico membro del Gruppo Conservatori e Riformisti Europei (ECR) che ha ottenuto il 20,05% alle ultime elezioni parlamentari finlandesi, un po’ meno del partito di centro-destra di Orpo (PPE) che ha ottenuto il 20,82%.

Tuttavia, Orpo non ha voluto fornire ulteriori dettagli, ma ha indicato che il suo obiettivo è quello di formare un nuovo governo entro l’inizio di giugno.

(Charles Szumski | EURACTIV.com)