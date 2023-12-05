Il Portogallo sostiene l’adesione all’UE di Albania, Macedonia del Nord e Montenegro

Il Portogallo sostiene le richieste di adesione all’UE di Albania, Macedonia del Nord e Montenegro. Lo ha dichiarato lunedì l’ufficio del primo ministro uscente António Costa dopo il suo tour nei tre Paesi.

Costa, che governerà come primo ministro ad interim fino alle elezioni anticipate di marzo, ha visitato Tirana, Skopje e Podgorica domenica e lunedì per rafforzare l’impegno del suo Paese verso l’allargamento dell’UE. Dopo aver incontrato il primo ministro della Macedonia settentrionale Dimitar Kovačevski lunedì, ha pranzato con il primo ministro montenegrino Milojko Spajić a Podgorica.

La visita a questi tre Paesi dei Balcani occidentali aveva l’obiettivo di “trasmettere il sostegno del Portogallo ai loro sforzi di avvicinamento all’Unione europea, nel quadro della politica di allargamento”, ha dichiarato l’Ufficio stampa di Costa in un comunicato.

Parlando del suo viaggio in Macedonia del Nord, Costa ha scritto su X: “Ho potuto constatare il forte impegno della Macedonia del Nord nel processo di adesione all’UE in un contesto geopolitico difficile. Gli ho detto che il Portogallo continuerà a sostenere la Macedonia del Nord nel suo percorso europeo”.

Nel frattempo, a livello europeo, si parla attualmente di “due pesi e due misure” per quanto riguarda l’allargamento dell’UE, dato che questi tre Paesi attendono ormai da anni l’inizio del loro processo di allargamento.

Mentre la Croazia è diventata il primo dei sette Paesi dei Balcani occidentali ad aderire all’UE nel 2013, Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia settentrionale e Serbia sono ancora solo Paesi candidati, mentre il Kosovo non è nemmeno un potenziale candidato nonostante abbia presentato domanda nel 2022.

Nel frattempo, sono stati avviati negoziati e colloqui di adesione con Montenegro e Serbia. L’Albania e la Macedonia settentrionale hanno ottenuto l’apertura dei colloqui di adesione nel luglio 2022; i negoziati di Tirana dovrebbero iniziare a fine dicembre, mentre Skopje rimane in attesa di un veto da parte della Bulgaria.

Il 13 dicembre si terrà a Bruxelles un vertice UE-Balcani.

La visita di Costa precede di pochi giorni una riunione cruciale del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 14 e 15 dicembre, dove i leader dell’UE discuteranno l’apertura di negoziati di adesione formali con l’Ucraina e la Moldavia.

Qui l’articolo originale.

(André Campos Ferrão, a cura di Pedro Sousa Carvalho | Lusa.pt)