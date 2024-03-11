Il PNRR polacco è a rischio perché la Commissione europea ritarda i pagamenti

Secondo le stime della società di consulenza CRIDO, il PNRR polacco – stimato tra i 35 e i 49 miliardi di euro – potrebbe essere a rischio a causa dei ritardi nell’avvio dei pagamenti da parte della Commissione europea.

La Commissione europea ha da tempo congelato i fondi del programma Next Generation EU dedicati alla Polonia a causa delle preoccupazioni sullo stato di diritto, dovute principalmente alle modifiche apportate al sistema giudiziario dal precedente governo nazionalista Diritto e Giustizia (PiS, ECR).

Quando la nuova ampia coalizione europeista (PPE/S&D/Renew/Sinistra) guidata da Donald Tusk ha promesso di ripristinare lo stato di diritto e il ministro della Giustizia Adam Bodnar (Coalizione civica, PPE) ha presentato il suo piano d’azione per l’indipendenza giudiziaria in Polonia, accolto con favore dal Consiglio dell’UE, la Commissione ha acconsentito a sbloccare i pagamenti.

Tuttavia, a causa del lungo ritardo, la maggior parte degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano di ripresa e resilienza della Polonia (KPO), precedentemente approvato dall’esecutivo UE, rischiano di non essere completati in tempo, il che significherebbe che la Polonia perderebbe i finanziamenti UE per questi progetti.

“Siamo in ritardo di due anni sul PNRR. […] Ne siamo pienamente consapevoli, ed è per questo che abbiamo immediatamente inviato le richieste di pagamento”, ha dichiarato il viceministro dei Fondi di sviluppo e della Politica regionale Jan Szyszko all’agenzia di stampa Onet.

In generale, per 30 investimenti su 41, per un costo totale di 50, la Polonia chiede alla Commissione di consentire una revisione del PNRR, come confermato da CRIDO.

“Avvieremo immediatamente il processo di rinegoziazione del KPO”, ha dichiarato Szyszko.

Sul tavolo ci sono 260 miliardi di złoty (oltre 60 miliardi di euro) e la Polonia farà di tutto per ottenere “la maggior parte, se non la totalità, dei fondi (assegnati al Paese)”, ha insistito.

“È a questo che serve la revisione. Parleremo con la Commissione europea dei cambiamenti che ci permetteranno di investire questi fondi. Questi cambiamenti riguarderanno ciascuna delle componenti principali del KPO”, ha detto il ministro.

Interrogato da Euractiv sulla possibilità che la Commissione proroghi le scadenze per il completamento degli investimenti nell’ambito dello Strumento di ripresa e resilienza, l’eurodeputato Jan Olbrycht (Piattaforma civica, PPE), membro della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo (CONT), ha escluso tale scenario.

“Ci sono già stati altri Paesi che lo hanno chiesto e la Commissione ha detto ‘no’, perché si tratta di nuovi debiti, che la Commissione per il momento rifiuta”, ha detto.

Tuttavia, ritiene che la Polonia potrebbe concordare con la Commissione le modifiche al piano, a condizione che venga effettuata una revisione completa, compresi gli investimenti già avviati dalle amministrazioni locali.

“Sarà difficile, perché c’è già un ritardo di due anni nell’attuazione”, ha detto Olbrycht a Euractiv, aggiungendo che il governo dovrà fornire alla Commissione “argomenti validi e affidabili” sulla necessità di modificare il piano di ripresa.

“La Commissione non tratta il nuovo governo (polacco) in modo molto diverso da come ha trattato il precedente”.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)

