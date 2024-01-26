Il Partito popolare europeo si divide sul voto a maggioranza in politica estera

Secondo quanto appreso da Euractiv, nelle discussioni interne al Partito Popolare Europeo (PPE), la famiglia politica più numerosa d’Europa, si è verificato uno scambio “inquietante” sul processo di stesura del suo manifesto elettorale.

C’è stata una “forte richiesta”, in quanto alcuni membri del partito si sono persino opposti a prendere in considerazione gli emendamenti alla bozza di manifesto, presentati dopo la scadenza prevista. Euractiv ha pubblicato una prima versione.

Durante una discussione sulla questione, il segretario generale del PPE Thanasis Bakolas si è detto deciso a sentire tutte le parti e ad accettare gli emendamenti presentati anche dopo la scadenza, come ha dichiarato un funzionario del partito proveniente da un governo nazionale che ha parlato con Euractiv a condizione di anonimato.

Il funzionario del PPE ha osservato che Bakolas ha detto che “ogni partito ha una voce” e ha rifiutato qualsiasi tipo di “gruppo di lavoro informale che elabora politiche a porte chiuse”.

Contattato da Euractiv, Bakolas non ha commentato la questione ma ha detto: “La discussione continua su un piano di parità”.

Uno dei principali punti di attrito è stata la proposta di sostituire l’unanimità con il voto a maggioranza qualificata (QMV) sulle questioni di politica estera e di sicurezza.

“L’Europa può rappresentare i suoi interessi nel mondo solo se parla con una sola voce! L’Europa non deve permettersi di essere divisa o bloccata”, si legge nella bozza del manifesto, aggiungendo che il partito “si schiera pertanto a favore della sostituzione del principio dell’unanimità nelle decisioni di politica estera e di difesa con il voto a maggioranza qualificata”.

Questa modalità di voto richiederebbe l’accordo di 15 dei 27 Stati membri, a condizione che rappresentino più del 65% dei 450 milioni di abitanti dell’UE. Il sistema favorisce soprattutto Francia e Germania, i due Paesi più popolosi dell’UE.

L’anno scorso, un gruppo di nove Stati membri ha spinto per un cambiamento nel processo decisionale della politica estera del blocco per renderlo “più rapido ed efficace”.

Non tutti i partiti membri sono però favorevoli: “Le voci dell’opposizione rappresentano una minoranza e ignorano il fatto che il gruppo del nostro partito al Parlamento europeo ha votato a favore del voto a maggioranza qualificata”, ha aggiunto la fonte del PPE.

Alcune delegazioni nordiche hanno espresso le loro riserve su questo passo, ha riferito a Euractiv una fonte che ha familiarità con la questione a Berlino.

Sostegno tedesco

I conservatori tedeschi sono tra i più convinti sostenitori dell’estensione del voto a maggioranza qualificata in politica estera. La CDU e la CSU hanno insistito a lungo sul tema e l’hanno già incluso nel loro programma comune di partito per le elezioni europee del 2019.

La CDU ne ha fatto addirittura una delle principali priorità nel capitolo sull’UE della bozza del suo nuovo manifesto di partito, che sarà approvato nei prossimi mesi.

“Le procedure decisionali devono essere semplificate e accelerate, anche attraverso decisioni a maggioranza in politica estera e di sicurezza”, si legge nella bozza del manifesto che probabilmente guiderà la politica della CDU per il prossimo decennio.

Poiché il mondo sembra essere sempre più incline al conflitto, la questione si sta spostando ancora più in alto nell’agenda dei conservatori tedeschi.

“In un mondo che cambia, l’Europa rischia di essere sempre più combattuta tra gli interessi delle superpotenze extraeuropee. Se in futuro vogliamo ancora essere percepiti come attori sulla scena politica globale, dobbiamo riuscire a parlare con una voce forte come Europa”, ha dichiarato a Euractiv Jürgen Hardt, portavoce della politica estera e deputato della fazione CDU/CSU del Bundestag.

L’esponente tedesco ha aggiunto che l’opzione di veto di ogni Stato membro “ci ha reso vulnerabili al ricatto interno”.

“Per questo motivo, le decisioni a maggioranza qualificata in politica estera europea sono essenziali se, dopo un’intensa discussione, il compromesso raggiunto non è ancora accettabile per tutti”, ha osservato.

I conservatori tedeschi stanno cercando di fare pressioni a favore del voto a maggioranza qualificata anche tra gli altri membri del PPE.

“È più importante che un’Europa unita e forte parli con una sola voce nel mondo e sia percepita come tale. Continuerò a fare campagna per questo con gli altri partiti fratelli”, ha dichiarato Hardt a Euractiv.

Non si può fare a meno di aspettare

Il dibattito sul voto all’unanimità o a maggioranza qualificata è tutt’altro che nuovo e la sua intensità ha subito vari alti e bassi a seconda delle crisi in cui si trova l’UE.

Nonostante la rinnovata spinta da parte di alcune parti del PPE, di altri gruppi politici e di alcuni Stati membri, questo passo rimane lontano.

Sebbene gli Stati membri e le istituzioni dell’UE concordino sul fatto che il blocco è troppo spesso lento ad agire, soprattutto in caso di crisi, i precedenti tentativi di cambiare il metodo di voto sono falliti perché i Paesi più piccoli, e in passato soprattutto gli Stati dell’Europa orientale, temono che le loro preoccupazioni politiche possano essere ignorate.

I difensori dell’unanimità sostengono che la regola incoraggia negoziati più difficili, migliora la legittimità democratica e rafforza la proiezione dell’unità verso l’esterno.

Gli oppositori sostengono che potrebbero perdere se tutte le decisioni venissero prese tramite il voto a maggioranza qualificata, che attualmente viene utilizzato per la maggior parte delle attività dell’UE ma non per alcune aree circoscritte, tra cui la politica estera e di sicurezza, in quanto rappresenta un nucleo di sovranità nazionale.

Tuttavia, qualsiasi accordo giuridicamente vincolante sulla questione richiederebbe la ratifica di tutti i 27 Stati membri dell’UE.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal fatto che alcuni Stati membri dell’UE potrebbero indire un referendum sulla questione se fosse necessaria una modifica del trattato – un passo che nel 2005 ha portato alla bocciatura del Trattato costituzionale da parte di Francia e Paesi Bassi.

Esistono altre opzioni

Gli oppositori sostengono anche che il blocco non dovrebbe necessariamente cambiare le sue regole per essere più efficace nella sua politica estera.

Potrebbe invece utilizzare tre diverse opzioni previste dai trattati dell’UE.

Una sarebbe l’astensione costruttiva: quando uno Stato membro non è d’accordo con un’azione collettiva, sceglie di astenersi anziché porre il veto.

Questa opzione non è mai stata utilizzata fino a quando il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán non ha lasciato la stanza a dicembre, quando stava per essere presa la decisione sull’apertura dei colloqui di adesione dell’Ucraina, sapendo che gli altri leader sarebbero andati avanti a votare.

Un’altra potrebbe essere una deroga speciale concessa dai leader dell’UE o dal capo diplomatico dell’UE o attraverso una clausola passerella quando i leader dell’UE adottano una decisione che consente agli Stati membri di agire a maggioranza qualificata in casi specifici di politica estera.

(Alexandra Brzozowski | Euractiv.com, Oliver Noyan | Euractiv.de – A cura di Sarantis Michalopoulos, Alice Taylor | Euractiv.com)

Leggi qui l’articolo originale.