Il partito laburista britannico vince tra i sostenitori della Brexit

Il sostegno al Partito Laburista è aumentato di sette punti rispetto al 2021 nelle circoscrizioni più favorevoli alla Brexit, mentre il Partito Conservatore è sceso di 5,5 punti, secondo un’analisi dei risultati delle elezioni locali di giovedì.

I dati delle “circoscrizioni chiave” della BBC, ottenuti dall’Observer, mostrano che il Partito Laburista sta riconquistando i sostenitori pro-Brexit in tutto il Paese; lo riporta il The Guardian.

È interessante notare che i dati mostrano anche che il partito conservatore è sceso di 2,5 punti nelle circoscrizioni più favorevoli al remain e di 5,5 punti in quelle più favorevoli alla Brexit.

“Votare leave era un fattore predittivo molto forte del voto ai conservatori. Ora si sta affievolendo. La nostra modellazione statistica mostra che ora è molto più debole”, ha dichiarato Robert Ford, professore di politica all’Università di Manchester, che ha fatto parte del team di analisi e risultati della BBC.

“Possiamo dire che le persone stanno votando meno in linea con le loro preferenze sulla Brexit rispetto a un paio di anni fa”, ha aggiunto.

Nel sondaggio di giovedì, il partito laburista ha guadagnato 536 seggi e ha preso il controllo di altri 22 consigli, diventando il più grande partito nel governo locale per la prima volta dal 2002. Il partito conservatore, invece, ha perso oltre 1.000 seggi.

I laburisti hanno guadagnato in alcune aree che hanno sostenuto l’uscita dall’UE nel referendum sulla Brexit del 2016, che il partito conservatore dovrà conquistare se vuole ottenere la maggioranza alle prossime elezioni generali.

I risultati del consiglio saranno il più importante, e forse l’ultimo, test del sentimento degli elettori prima delle prossime elezioni generali, che dovrebbero tenersi l’anno prossimo.

