Il partito di Macron è in subbuglio perché la lista di sinistra dell’UE sale nei sondaggi

La lista elettorale comune per l’UE formata dal Partito socialista francese e dalla sinistra “Place Publique”, guidata da Raphaël Glucksmann, ha ottenuto il 13% nei sondaggi pubblicati mercoledì e potrebbe essere motivo di preoccupazione per il partito Renaissance di Macron, che vede la sua base di elettori spostarsi a sinistra.

In un nuovo sondaggio pubblicato mercoledì dal quotidiano francese Challenges, la lista dell’UE guidata da Glucksmann ha ottenuto il 13%, in crescita rispetto al 9% di dicembre.

Mentre la lista UE del Rassemblement National di estrema destra, guidata da Jordan Bardella, e la lista Renaissance, guidata da Valérie Hayer, sono ancora davanti alla lista UE di Glucksmann nei sondaggi, rispettivamente al 30% e al 18%, quest’ultima sta guadagnando terreno nei sondaggi. Il sostegno al partito di Macron è ora in calo rispetto al 22,4% ottenuto alle ultime elezioni europee del 2019.

Tuttavia, questo potrebbe diventare un serio problema per Macron, dato che gli elettori di Glucksmann erano, almeno per la maggior parte, ex sostenitori di Macron. I modelli di voto mostrano anche che i liberali favorevoli all’UE, soprattutto la generazione più giovane, si stanno spostando più a sinistra, in parte per sancire il passaggio del governo a politiche più di destra.

“Il 20% degli elettori che hanno votato per Emmanuel Macron al primo turno delle elezioni presidenziali del 2022 dovrebbero ora votare per una lista di sinistra, principalmente quella guidata da Raphaël Glucksmann”, ha scritto Gilles Fincheslstein, direttore generale della Fondazione Jean Jaurès, un think tank, in una nota pubblicata la scorsa settimana.

Ha aggiunto: “Renaissance è passato dall’essere un partito originale di centro polivalente a un classico partito di centro-destra borghese e anziano”.

Glucksmann vuole un’Europa più federalista

La candidatura di Glucksmann all’UE è incentrata sulla promozione di un’Europa più federalista, sul rinnovo del debito comune dell’UE, sulla condivisione delle capacità di difesa dell’UE e su un maggiore sostegno all’Ucraina.

Il crescente sostegno alla lista di Glucksmann ha attirato l’attenzione di Renaissance, mentre Hayer ha già cercato di aumentare gli appelli agli elettori esitanti a rimanere fedeli a Macron.

“Io e Raphaël Glucksmann votiamo allo stesso modo sul 90% [delle questioni] al Parlamento europeo. Dovrebbe essere con noi, e lui lo sa”, ha dichiarato a Le Figaro a fine febbraio – un’affermazione che è stata respinta dal socialdemocratico, che ha incolpato Renaissance per la mancanza di sostegno sui dossier sociali dell’UE.

Nel frattempo, Macron ha recentemente fatto annunci importanti di politica sociale per riconquistare gli elettori del centro-sinistra.

Il 5 marzo, la Francia è diventata il primo Paese al mondo a sancire il diritto all’aborto nella sua Costituzione.

Alla fine della scorsa settimana, è trapelato un video in cui Macron accetta di includere la nozione di consenso nella definizione legale di stupro in Francia, dopo essersi battuto attivamente contro questa idea a livello europeo all’inizio di febbraio.

“Che strumentalizzazione della causa femminile a poche settimane dalle elezioni europee”, ha dichiarato a Euractiv l’eurodeputata francese Nathalie Colin-Oesterlé (PPE).

“Macron ha capito di aver commesso un errore e sarà attaccato durante la campagna elettorale dell’UE. È una manipolazione e i suoi alleati di sinistra glielo ricorderanno sicuramente”, ha aggiunto.

“Renaissance non può essere considerata una lista pro-europea”, ha dichiarato martedì a Le Point Aurore Lalucq, europarlamentare e co-presidente del partito Place publique di Glucksmann.

Hayer ha poi invertito la rotta, presentando le posizioni di Glucksmann come non diverse da quelle dell’estrema sinistra La France Insoumise (LFI) – una strategia che non ha ancora dato frutti nei sondaggi.

