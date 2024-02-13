Il partito bulgaro filorusso mostra segni di crisi in vista delle elezioni europee

Il più grande partito bulgaro di estrema destra e filorusso, Vazrazhdane, sta mostrando segni di crisi in vista delle elezioni europee di giugno, come dimostrano il calo nei sondaggi e le recenti uscite di scena, tra cui quella di una delle figure più importanti del partito.

Il sostegno a Vazrazhdane è sceso al 9,9%, secondo l’ultimo sondaggio pubblicato venerdì dall’agenzia di sondaggi Market Links – un calo notevole rispetto al 14,3% ottenuto alle ultime elezioni parlamentari del 2023, quando era la terza forza politica.

Lo stesso giorno in cui è stato pubblicato il sondaggio, 3 dei 36 deputati di Vazrazhdane in parlamento sono stati espulsi dal partito per scandali interni.

L’espulsione di Nikolai Drenchev, una delle figure più note del partito, è stata una sorpresa, in quanto è diventato famoso per aver detto che il leader di Vazrazhdane Kostadin Kostadinov “non commette mai errori”.

Alla fine dello scorso anno, Vazrazhdane non ha fatto mistero delle sue ambizioni di diventare la seconda forza politica a inviare almeno quattro dei 17 eurodeputati bulgari al Parlamento europeo.

Kostadinov ha persino partecipato al congresso del partito di estrema destra tedesco AfD nel luglio dello scorso anno.

Ma le prospettive per la casa dell’Unione europea sembrano ora poco rosee.

“Il motivo per cui questo tipo di partito in Bulgaria è andato costantemente in crisi nel corso degli anni è che non c’è alcuna ideologia dietro il suo nazionalismo Una nobile causa – la protezione di alcuni valori patriottici – viene utilizzata per estrarre alcuni dividendi materiali”, ha dichiarato in un’intervista a Euractiv il politologo Georgi Kiryakov.

Il politologo ricorda il declino del partito Ataka, guidato dal politico filorusso di estrema destra Volen Siderov, che una decina di anni fa aveva una posizione forte nella politica bulgara, mentre alle ultime elezioni parlamentari la sua coalizione ha ottenuto lo 0,4% dei voti.

“Con la sua retorica appariscente, è molto probabile che Vazrazhdane segua il destino di Ataka – o che scompaia gradualmente dalla scena politica, a meno che non venga sostituito da un altro partito simile”, ha aggiunto Kiryakov.

Egli ha previsto che Vazrazhdane otterrà scarsi risultati alle elezioni dell’UE e alla fine si troverà in una situazione in cui sarà costretto a sostenere i partiti mainstream più grandi.

“Sulla scena politica bulgara, questi politici, che si definiscono populisti di estrema destra, non hanno mai raggiunto l’unità. Lo stesso Kostadin Kostadinov, che ora guida Vazrazhdane, ha lasciato un altro partito di questo tipo, VMRO. Gli elettori saranno demotivati dagli eventi di Vazrazhdane, anche se lo associano all’unico partito filorusso che rappresenta un’alternativa al progetto euro-atlantico in Bulgaria”, ha dichiarato a Euractiv il politologo Ivo Indjov.

Allo stesso tempo, Vazrazhdane sta attualmente cercando di mobilitare i suoi elettori per le elezioni dell’UE con proteste e blocchi alle frontiere per il rifiuto della proposta di tenere un referendum sull’adozione dell’euro in Bulgaria.

Oltre a opporsi all’ingresso della Bulgaria nell’eurozona, Vazazhdane ha promesso ai suoi sostenitori di lavorare per il ritiro del Paese dalla NATO, ma non ha una posizione chiara sull’UE e difende la narrativa russa sulla guerra in Ucraina.

(Krassen Nikolov | Euractiv.bg)

Leggi qui l’articolo originale.