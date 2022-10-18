Il Parlamento svedese approva il governo di estrema destra tra il malcontento dei liberali

Il leader dei Moderati di centrodestra, Ulf Kristersson, è stato approvato lunedì dal Riksdag come nuovo primo ministro con una maggioranza risicata, ma i critici liberali a Bruxelles e la sua nuova coalizione affermano che l’accordo favorisce l’estrema destra.

Come previsto, il leader dei Moderati è stato eletto primo ministro del Regno di Svezia lunedì, raccogliendo 176 voti a favore e 173 contrari.

I voti hanno rispecchiato i risultati delle elezioni generali di settembre, dove il blocco di destra di Kristersson, che include l’estrema destra dei Democratici Svedesi (Sd), ha ottenuto 176 seggi contro i 173 della coalizione di sinistra guidata dall’ex prima ministra e socialdemocratica Magdalena Andersson.

L’accordo di governo, chiamato “Tidöagreement”, ha sancito la creazione di un governo a tre con i Moderati (19%), i Cristiano-democratici (5%) e i Liberali (4%). I Democratici Svedesi di estrema destra (20%) sono stati esclusi dal governo nonostante il loro nuovo peso politico, in cambio dell’approvazione di ampie parti della loro dura politica migratoria.

“La nostra ambizione è quella di cambiare rotta in Svezia, in questo momento abbiamo diverse crisi parallele: la crisi energetica, i prezzi dell’elettricità, la recessione e, non da ultimo, le sparatorie. Tutto questo richiede un approccio completamente nuovo alla politica”, ha dichiarato Kristersson dopo il voto.

L’accordo propone di ridurre drasticamente il numero di quote di rifugiati che arrivano in Svezia, di abolire il sistema di permessi di soggiorno permanenti, di sensibilizzare le persone che “non si sono integrate” sulla possibilità di rimpatrio, di introdurre requisiti più severi per la cittadinanza svedese e di ridurre il diritto al ricongiungimento familiare al minimo stabilito a livello europeo.

Critiche liberali in patria…

La reazione di alcuni liberali del partito non si è fatta attendere. Il leader del Partito Liberale e potenziale futuro ministro dell’Istruzione, Johan Pehrson, è stato segnalato al comitato di revisione del Partito Liberale per aver violato lo statuto del partito, secondo un’e-mail interna visionata dal quotidiano svedese Göteborgs Posten.

L’informazione giunge sulla scia delle critiche sempre più aspre mosse dall’interno dei liberali durante il periodo di negoziazione del governo.

Secondo i critici, Pehrson non ha mai informato il consiglio di partito sul contenuto dell’accordo di Tidö, che diversi politici liberali hanno criticato.

“Penso che sia estremamente spiacevole, antidemocratico e dimostri una mancanza di leadership il fatto che non sia stata presa alcuna decisione in seno al Consiglio del partito sui negoziati in corso e che la proposta finale non sia stata sottoposta a vaglio”, ha scritto Simona Mohamsson, membro del Consiglio del partito.

Pehrson ha negato le accuse, sottolineando di aver “continuamente informato il consiglio del partito che la decisione finale sarà presa dal gruppo parlamentare liberale”, secondo quanto riportato dal quotidiano Aftonbladet.

Lunedì scorso, diversi media hanno riferito che i liberali della contea di Stoccolma volevano che il consiglio direttivo convocasse un nuovo consiglio di partito o che la riunione nazionale autunnale fosse utilizzata per “preparare l’opportunità di prendere una posizione sull’accordo di Tidö nella sua interezza”.

…e in Renew Europe

Lunedì, il presidente di Renew Europe, Stéphane Séjourné, ha preso le distanze dalla decisione dei liberali svedesi di firmare un accordo di governo che favorisca l’estrema destra.

“Riconosco che i liberali svedesi hanno bloccato l’ingresso dell’estrema destra nel governo”, ha dichiarato al giornale Politico, aggiungendo di deplorare “l’accordo e la direzione che sta prendendo”. “Un governo con l’estrema destra non può avere la nostra benedizione”, ha detto.

Fonti di Renew Europe hanno confermato a Euractiv che Séjourné si è personalmente rammaricato della decisione dei liberali svedesi a causa dei “valori comuni” condivisi dai membri di Renew Europe.

Una delle fonti ha aggiunto che il caso svedese è molto diverso dal precedente italiano, dove la Lega di estrema destra è entrata nel governo Draghi. In quel caso, “il governo Draghi non ha adottato alcuna politica di estrema destra, a differenza del governo Kristersson, che l’aveva già accettata nel contratto di governo”, ha detto la fonte.

Alla domanda se si parlasse di una reazione istituzionale alla politica nazionale di Pehrson all’interno di Renew Europe, una delle fonti ha risposto che si tratta invece di una questione che deve essere affrontata dal partito Alde (l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa) e che l’unica europarlamentare liberale svedese, Karin Karlsbro, gode della piena fiducia dei suoi colleghi di Renew Europe.