Il Parlamento europeo chiede un’indagine sui rapporti Catalogna-Russia

Un rapporto adottato dalla Commissione per le interferenze esterne del Parlamento europeo insiste sull’opportunità di indagare sui presunti legami tra il movimento secessionista della Catalogna e la Russia. Il governo catalano, che respinge questa ipotesi, accoglie con favore qualsiasi indagine, affermando di non avere nulla da nascondere.

Il rapporto, che sarà votato durante la sessione plenaria di maggio, sottolinea l’interferenza russa nei Paesi dell’Ue e le minacce tecnologiche ai processi democratici. Inoltre, è stato ammesso un emendamento di compromesso presentato da PPE, S&D e Renew Europe in cui il Parlamento “esprime preoccupazione” per l’ampia “ingerenza della Russia nei movimenti secessionisti nei territori europei”.

L’emendamento non menziona alcun territorio specifico, se non la Catalogna, e chiede inoltre “alle autorità competenti di svolgere un’indagine esaustiva per chiarire pienamente quanto accaduto”. In particolare, “invita il Centro europeo di eccellenza per la lotta alle minacce ibride di Helsinki a condurre uno studio”.

Negli ultimi due anni, il Parlamento ha insistito nell’indagare sui possibili legami tra l’ex presidente catalano e attuale eurodeputato indipendente Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) e funzionari russi, ipotizzati per primo dal New York Times, riferisce EuroEFE.

“Il governo catalano non ha né ha avuto alcun rapporto con la Russia o con persone legate al governo russo” e “rispetterà sempre le decisioni legittimamente prese dalle istituzioni europee”, ha dichiarato a Euractiv il ministro degli Esteri catalano Meritxell Serret, accogliendo con favore eventuali indagini future.

Il governo ritiene inoltre che questo emendamento “miri a deviare l’attenzione dallo scandalo dello spyware contro 65 indipendentisti catalani”, ha aggiunto Serret.

“Respingiamo questo testo, che ha l’evidente intenzione di screditare non solo il movimento indipendentista catalano, ma tutti i movimenti di autodeterminazione in Europa. Il collegamento con la Russia è il nuovo modo per alimentare i pregiudizi contro un’opzione politica legittima”, ha dichiarato a EURACTIV l’eurodeputato catalano dei Verdi/EFA Jordi Solé (Esquerra Republicana de Catalunya).

I deputati catalani indipendenti Carles Puigdemont, Antoni Comín e Clara Ponsatí (Junts per Catalunya) non hanno voluto commentare.