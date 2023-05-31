Il movimento di sinistra Sumar diventa partito, in vista delle elezioni lampo in Spagna

Il movimento di sinistra Sumar è stato formalmente registrato come partito per riunire la società civile, il mondo accademico e le forze politiche di sinistra, nella speranza di controbilanciare l’ascesa della destra nelle elezioni lampo in Spagna, convocate per il 23 luglio.

Il 2 aprile, la ministra del Lavoro Yolanda Díaz (Podemos/Sinistra UE) ha annunciato la sua candidatura alla presidenza spagnola per la piattaforma Sumar, che cerca di riunire tutte le forze politiche a sinistra del PSOE (S&D).

Dopo che Sanchez ha indetto elezioni lampo in seguito a una grave sconfitta della sinistra alle elezioni regionali e comunali di domenica, Diaz ha rapidamente registrato Sumar martedì, sperando di “vincere un’elezione che definirà il nostro Paese per una generazione”.

Il nuovo partito, chiamato Movimento Sumar, si propone come struttura politica per includere la società civile e il mondo accademico nelle liste elettorali e per formare una coalizione con il resto delle forze di sinistra, riferisce EL PAIS.

“Il Sumar è l’unico strumento in grado di difendere ciò che il governo di coalizione progressista ha raggiunto negli ultimi anni e di portarlo molto più avanti”, ha scritto Díaz in un comunicato.

Il nuovo partito mira a unificare e mobilitare gli elettori per dare all’attuale coalizione di sinistra, formata da PSOE e Podemos, una seconda possibilità nelle prossime elezioni generali e per impedire al partito di estrema destra VOX (ECR) e al Partido Popular (PPE) di destra di vincere le elezioni.

A soli dieci giorni dalla registrazione formale della coalizione, quasi tutte le forze politiche di sinistra si stanno allineando con il Sumar, mentre l’attuale partner della coalizione di governo Podemos, che finora ha resistito ad una possibilità di accordo, tiene ancora aperto il tavolo delle trattative.

Con le perdite significative nelle elezioni regionali e comunali e l’annuncio di elezioni lampo, tuttavia, Podemos ha accelerato il suo allineamento con Sumar.

“Voglio dirvi che stiamo già lavorando per dare ai cittadini progressisti la notizia che aspettavano da tanto tempo: che questo spazio politico si presenterà unito alle elezioni e che andremo a vincere”, ha detto la ministra dei Diritti sociali e segretaria generale di Podemos Ione Belarra in una conferenza stampa.

