Il mondo accademico dell’Ue accetta denaro cinese in cambio di know-how (competenze)

La Cina offre agli scienziati dell’Ue denaro in cambio dei risultati delle loro ricerche, avvertono gli esperti che si occupano dell’influenza cinese in Europa, sottolineando i rischi associati alla cessione di tecnologie duali civili-militari che potrebbero essere utilizzate per modernizzare l’esercito di Pechino o per reprimere i diritti umani.

Secondo un nuovo studio pubblicato dall’Associazione per gli Affari Internazionali, l’Ue manca di un approccio coerente per proteggere la scienza e la ricerca dallo spionaggio cinese.

Grazie al finanziamento di singoli ricercatori nei Paesi europei, la Cina può facilmente ottenere dati sensibili e conoscenze di tecnologie che potrebbero essere utili anche nel settore militare.

“I documenti cinesi sono molto chiari sui settori a cui il Paese è interessato all’estero. Questi includono l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, i circuiti integrati, la ricerca spaziale, la ricerca sui nuovi materiali, le neuroscienze e le biotecnologie”, ha dichiarato l’autrice dello studio, Ivana Karásková.

Gli autori hanno identificato 203 progetti di ricerca nella Repubblica Ceca finanziati esclusivamente da fonti cinesi. Diversi progetti sono stati finanziati dal programma “Mille Talenti”, che mira a reclutare ricercatori stranieri in settori scientifici chiave. Uno dei risultati della ricerca è stato finanziato anche dalla Commissione militare centrale, la massima autorità incaricata di gestire le forze armate cinesi.

“Data la sottile linea di demarcazione tra ricerca civile e militare, alcune tecnologie potrebbero essere utilizzate per modernizzare l’esercito cinese o come strumento per la soppressione dei diritti umani”, ha avvertito l’analista Veronika Blablova, che ha contribuito allo studio.

Oltre alla Repubblica Ceca, lo studio si è concentrato sugli accademici austriaci e slovacchi. I dati mostrano che 284 accademici austriaci hanno le loro ricerche finanziate esclusivamente dalla Cina, mentre in Slovacchia erano solo 18.

L’Ue ammette maggiori interferenze straniere

Fonti dell’Ue hanno ammesso che negli ultimi anni sono state segnalate sempre più interferenze straniere nel sistema europeo di ricerca e innovazione.

Nel gennaio 2022, la Commissione europea ha pubblicato un kit di strumenti per affrontare le interferenze straniere nel settore della ricerca e dell’innovazione, che dovrebbe aiutare le istituzioni a salvaguardare la libertà accademica, compresi i risultati della ricerca e i beni intellettuali.

Tuttavia, gli esperti di influenza cinese hanno ancora avvertito che gli scienziati dell’Europa centrale e orientale tendono a sottovalutare gli aspetti della sicurezza quando collaborano con colleghi o istituti cinesi.

Contrastare l’influenza cinese

Alcuni Paesi hanno fatto un passo avanti nel contrastare l’influenza cinese nel mondo accademico, come ha appreso Euractiv.

Secondo Tiina Vihma-Purovaara, consigliere ministeriale senior del Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Cultura finlandese, alcune università e istituzioni scientifiche finlandesi hanno interrotto definitivamente la cooperazione con la Cina. Quelle che ancora lo fanno preferiscono progetti multinazionali anziché bilaterali.

Secondo il ministero finlandese, la consapevolezza delle possibilità e delle minacce della cooperazione con la Cina si è diffusa in tutto il settore universitario. L’obiettivo rimane quello di consentire la collaborazione e di farlo in modo intelligente, portando i valori e i principi europei.

Nel marzo 2022, anche il ministero finlandese dell’Istruzione, della Scienza e della Cultura ha pubblicato delle raccomandazioni per la cooperazione accademica con la Cina.

Risto Vilkko, consulente scientifico senior dell’Accademia di Finlandia, ha sottolineato che la situazione è cambiata intorno al 2015, descrivendo il periodo precedente come piuttosto “selvaggio”.

Da allora, e a causa dell’allineamento del presidente cinese Xi Jinping, sono intervenute l’igiene politica e la cautela nei confronti della Cina. Dal punto di vista dell’accademia, l’attività è diminuita da entrambe le parti e i progetti tra singoli ricercatori sono attualmente più favoriti.

La miopia italiana

Nel frattempo, altri Paesi non vedono ancora alcun rischio nella cooperazione con la Cina. In Italia, la Cina ha investito molto in ricerca e sviluppo.

Secondo lo studio condotto dal think tank Istituto Affari Internazionali (IAI) sull’influenza cinese nella ricerca italiana, l’Italia è stato uno dei primi Paesi occidentali a firmare un accordo intergovernativo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina nel 1978 e ad aprire le proprie università a studiosi e studenti cinesi.

La cooperazione è stata rafforzata con il memorandum d’intesa tra i due Paesi a sostegno dell’iniziativa Belt and Road nel 2019.

La Cina ha investito molto nella promozione degli scambi e anche le università italiane hanno avviato partnership accademiche con i cinesi. Un esempio di collaborazione è quello tra l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) e l’Accademia cinese delle scienze (Cas).

Lo studio dello IAI ha anche sottolineato che, a differenza di altri Paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania o i Paesi Bassi, che hanno adottato misure per arginare la crescente influenza della Cina, l’Italia non ha in alcun modo limitato le collaborazioni o i progetti con il Paese orientale a livello nazionale.

“Penso che qualsiasi cooperazione con le università cinesi debba essere accompagnata da una valutazione globale dei rischi per la sicurezza nazionale, perché ovviamente ci sono”, ha dichiarato a Euractiv.com l’eurodeputato olandese Bart Groothuis e membro della commissione Industria, Ricerca ed Energia.

Secondo un esperto di Cina, Olivier Afiron, dovrebbe essere istituito un meccanismo di screening a livello europeo per affrontare lo spionaggio cinese nel settore della ricerca e dello sviluppo.

L’anno prossimo la Commissione lancerà un “esercizio di apprendimento reciproco” per facilitare lo scambio di esperienze tra le parti interessate, per sensibilizzare e prevenire le interferenze straniere nel settore della ricerca.

Come hanno riferito fonti dell’Ue a Euractiv, sono in fase di sviluppo anche strumenti per aiutare gli istituti di ricerca dell’Ue a svolgere la loro due diligence e a identificare i rischi che possono emergere dai partenariati internazionali.