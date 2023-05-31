Il Kosovo scuote lo scacchiere internazionale: Russia e Cina entrano in gioco

La NATO invierà altri 700 uomini nel nord del Kosovo e cancellerà l’esercitazione Defender 2023. Salgono le tensioni tra Belgrado e Pristina, mentre Cina e Russia esprimono il loro sostegno alla Serbia, e sia Bruxelles che Washington mantengono le distanze attraverso ripetuti appelli alla de-escalation.

Venerdì, la situazione nel nord del Kosovo, a maggioranza serba, si è deteriorata dopo che i sindaci di etnia albanese, eletti dopo le dimissioni in massa dei funzionari serbi alla fine del 2022, sono entrati in carica in quattro comuni del nord.

I serbi del nord del Paese si rifiutano di riconoscere la sovranità di Pristina e seguono invece la guida di Belgrado.

Per questo motivo, non accettano i nuovi sindaci eletti con la più bassa affluenza alle urne nella storia del Paese e hanno cercato di impedire loro di accedere ai palazzi municipali. Lunedì la situazione è degenerata in modo significativo, con decine di feriti.

Martedì, i serbi hanno continuato le loro proteste in quattro comuni del nord; a Leposavic i giornalisti hanno riferito di essere stati colpiti da pietre, uova e bottiglie lanciate da persone mascherate.

“Nel comune di Leposavic, i giornalisti di oltre dieci organi di informazione sono stati attaccati da persone a volto coperto…Questi comportamenti sono totalmente inaccettabili e chiediamo agli organi di sicurezza competenti presenti in questo comune di mettere in sicurezza i giornalisti in modo che possano riferire senza essere attaccati e ostacolati”, si legge in una nota dell’Associazione dei giornalisti del Kosovo, in cui si sottolinea che molti sono stati costretti a interrompere le riprese e hanno subito la rottura della telecamera.

Nel frattempo, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato l’invio di un nuovo contingente entro pochi giorni.

“Abbiamo deciso che entro pochi giorni invieremo altri 700 soldati in Kosovo e metteremo altre forze in stato di allerta. Si tratta di passi cauti. La NATO e la KFOR hanno le forze e le capacità necessarie per adempiere al mandato delle Nazioni Unite”, ha dichiarato.

Il comandante del Comando delle forze congiunte della NATO a Napoli, Stuart B. Munsch, ha spiegato che il dispiegamento di forze aggiuntive è necessario per consentire alla KFOR di avere tutte le capacità necessarie per mantenere la pace e la sicurezza.

“Il dispiegamento di forze aggiuntive della NATO in Kosovo è una misura prudente per assicurare che la KFOR abbia le capacità necessarie per mantenere l’ordine e la sicurezza, secondo il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ha dichiarato.

Ciò avviene dopo che l’ambasciatore statunitense Jeff Hovenier ha dichiarato che la partecipazione del Kosovo all’esercitazione Defender 2023, condotta dalla NATO e in corso di svolgimento in tutta la regione, sarà cancellata come “conseguenza” per Pristina.

“Abbiamo chiesto al primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, di prendere provvedimenti per ridurre le tensioni nel nord. Non ha risposto a queste richieste. Stiamo analizzando le nostre prossime azioni”, ha aggiunto.

Nel frattempo, venerdì scorso (26 maggio) in un tweet Hovenier ha condannato “l’azione in corso da parte delle autorità kosovare per accedere agli edifici comunali nel nord del Kosovo” e ha chiesto di porre fine alla violenza.

Allo stesso modo, martedì a Bruxelles, il capo diplomatico dell’UE Josep Borrell ha invitato entrambe le parti a smorzare le tensioni e a incontrarsi.

I suoi commenti non sono stati accolti positivamente a Pristina, in quanto politici e giornalisti hanno notato che si è astenuto dal menzionare che i serbi sono responsabili della violenza contro la KFOR. Hovenier è stato anche criticato per non aver riconosciuto il ruolo della Serbia negli eventi.

In una conferenza stampa, interrogato dai giornalisti, il portavoce dell’UE Peter Stano ha dichiarato: “L’Alto rappresentante Josep Borrell è il rappresentante per la politica estera e la sicurezza, e non è lì per scoprire chi ha attaccato chi. Il suo ruolo è quello di garantire che venga fatto tutto il possibile per ridurre le tensioni e calmare la situazione. Pertanto, anche lui è impegnato a ridurre le tensioni. Questa situazione non si è creata da sola, ma è la conseguenza di circostanze e sviluppi di cui entrambe le parti sono responsabili”.

Cina e Russia sostengono Belgrado

Mentre i Paesi occidentali cercano di calmare le acque, Cina e Russia hanno espresso il loro sostegno alla Serbia.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha attribuito la colpa della violenza al mancato rispetto dei diritti politici serbi da parte del Kosovo e ha dichiarato di sostenere gli sforzi della Serbia “per proteggere la sovranità e l’integrità territoriale”.

“Ci opponiamo alle azioni unilaterali delle istituzioni temporanee di autogoverno del Kosovo”, ha detto Mao durante una conferenza stampa, riferendosi alle istituzioni di Pristina.

Nel frattempo, il ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione che condanna l’Occidente e sostiene la Serbia.

“Chiediamo all’Occidente di porre finalmente fine alla sua falsa propaganda e di smettere di dare la colpa degli incidenti in Kosovo ai disperati serbi che cercano di difendere i loro legittimi diritti e la loro libertà con mezzi pacifici e non armati”, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo.

L’ambasciatore russo Aleksandar Bochan-Kharchenko ha aggiunto: “Mosca ha l’approccio più serio nel monitorare l’evoluzione della situazione, e capiamo che questo tipo di sviluppo può causare una grave crisi, persino un’esplosione nell’intera regione”.

Da quando è iniziata l’aggressione russa in Ucraina, la Serbia si è rifiutata di applicare la maggior parte delle sanzioni dell’UE contro Mosca o di allinearsi più in generale al blocco e alla linea di politica estera dell’Occidente. Da anni gli abitanti della regione avvertono che la Serbia gode del sostegno della Russia, così come la presenza del gruppo Wagner nel Paese e vicino al confine con il Kosovo.

Il presidente serbo Alexander Vucic ha cancellato una visita di due giorni a Bratislava e ha scritto su Instagram per insistere che il Kosovo ritiri le sue forze di polizia dal nord.

“C’è una condizione così piccola che non posso credere che le persone di QUINT e dei più potenti Paesi occidentali non possano soddisfarla: il ritiro delle forze speciali di polizia di Pristina dal nord del Kosovo e la rimozione dei falsi sindaci che non rappresentano nessuno. La verità, la giustizia e la Serbia alla fine vinceranno”, ha detto Vucic.

Vucic ha incontrato anche gli ambasciatori del QUINT (il gruppo decisionale informale della NATO, composto da Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e Regno Unito) e ha espresso preoccupazione per il fatto che la comunità internazionale tollera la violenza, che “ha un numero sempre minore di opzioni che porterebbero alla pace e alla stabilità permanente nella regione”.

Pur esprimendo rammarico per gli oltre 40 feriti delle truppe NATO KFOR, ha detto che molti serbi sono stati feriti usando armi da fuoco e resistenza fisica.

Non cediamo agli estremisti

A Pristina, il primo ministro Albin Kurti è rimasto fermo sul fatto che i sindaci appena eletti sono legittimi e devono essere autorizzati a svolgere il loro incarico. Ha definito “degli estremisti” i manifestanti e ha detto che non rappresentano il popolo serbo.

“Ieri è stato finalmente dimostrato a tutti noi chi abbiamo di fronte: gruppi di estrema destra a volto coperto, che vandalizzano, attaccano, bruciano tutto ciò che non considerano serbo, e che esaltano simboli nazionalistici e sciovinisti, come la croce a quattro punte, le “S” e le “Z” dell’aggressione russa in Ucraina”, ha detto, riferendosi ai simboli comparsi nel nord.

E ha aggiunto: “Gli estremisti e le milizie hanno nomi distinti. Non sono il popolo. La comunità serba deve essere liberata”, sottolineando che le autorità hanno identificato i capibanda come persone con legami con le grandi imprese e la criminalità, con l’obiettivo di usurpare le proteste pacifiche.

Kurti vuole provocare la guerra

Petar Petkovic, il capo negoziatore per la Serbia nel dialogo con l’Unione europea facilitato da Bruxelles, ha dichiarato ai media locali che Kurti sta cercando di provocare una guerra per evitare i suoi obblighi nell’ambito di vari accordi con l’UE, in particolare con l’Associazione dei Comuni Serbi.

“Kurti è uno che vuole presentarsi come un piccolo Zelensky, ma in realtà è un piccolo Hitler che vuole espellere il popolo serbo e sparare sul popolo serbo, e lo Stato serbo non glielo permetterà”, ha detto Petković.

Ha aggiunto che la protesta dei serbi è stata “pacifica” e che la rivolta non sarebbe avvenuta se la KFOR non avesse usato la forza contro di loro. “Non abbiamo bisogno di scontrarci con la NATO, ma il mandato della KFOR è di proteggere il popolo serbo”, ha concluso.

Nel frattempo, i partiti di opposizione in Serbia hanno chiesto alla comunità internazionale di “far ragionare” Kurti per evitare ulteriori violenze.

Il Partito democratico (Demokratska stranka) ha chiesto a Kurti di ritirare le forze speciali e ha invitato i serbi a non scontrarsi con la Kfor, “praticamente l’unica forza armata in Kosovo e Metochia che può proteggerli”. Il partito ha inoltre accolto con favore la presa di distanza dell’UE e degli Stati Uniti sulla questione.

Da parte sua, il Movimento dei cittadini liberi ha fatto appello alle istituzioni kosovare affinché rimuovano i “sindaci illegittimi”.

“È chiaro che non saranno in grado di svolgere normalmente le loro funzioni e né le forze della polizia speciale né la KFOR potranno garantirlo. Pertanto, è necessario che la polizia speciale si ritiri e che il processo torni al quadro del dialogo. Belgrado e Pristina devono trovare un modo per organizzare nuove elezioni a cui partecipino i serbi del nord, perché questa situazione è insostenibile”, ha dichiarato il Movimento dei cittadini liberi.

(Alice Taylor | Exit.al, Bojana Zimonjic | EURACTIV.rs – A cura di Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)