Il Gruppo V4 terrà colloqui diplomatici nonostante le divergenze di vedute sulla guerra di aggressione russa in Ucraina

I ministri degli Esteri di Repubblica ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria – raggruppati nel Gruppo di Visegrad (V4) – terranno giovedì a Praga colloqui diplomatici nonostante le forti divergenze di vedute sull’aggressione russa in Ucraina.

Mentre la Repubblica ceca e la Polonia si sono posizionate come i maggiori sostenitori dell’Ucraina e duri oppositori della Russia, la Slovacchia e l’Ungheria non hanno fatto mistero delle loro simpatie per il presidente russo Vladimir Putin.

“Ammetto che per molto tempo non abbiamo trovato una posizione comune che il V4 possa promuovere insieme. Ma questo non significa che non dovremmo incontrarci”, ha dichiarato a Euractiv Czechia il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavský (Pirati, Verdi).

L’incontro si terrà a Praga, poiché la Repubblica Ceca detiene la presidenza di turno di Visegrad.

“È compito dei ministri degli Esteri essere in grado di parlare diplomaticamente. Il nostro ruolo non è quello di spingere le cose all’estremo, ma di cercare il minimo comune denominatore possibile”, ha aggiunto Lipavský.

Secondo Lipavský, i ministri dovrebbero discutere di infrastrutture, cooperazione interpersonale e sostegno all’Ucraina.

“Non è un segreto che le politiche della Repubblica ceca, da un lato, e della Slovacchia e dell’Ungheria, dall’altro, siano fondamentalmente divergenti, soprattutto a livello retorico”, ha osservato Lipavský.

Ad esempio, il ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanár ha recentemente avuto colloqui con il suo omologo russo, Sergei Lavrov, a margine di un forum diplomatico in Turchia. Il primo ministro slovacco Robert Fico, che si è opposto all’invio di aiuti militari statali all’Ucraina, ha dichiarato che l’incontro è stato un esempio della politica estera equilibrata e sovrana della Slovacchia.

Atteggiamenti filorussi sono stati espressi anche dall’Ungheria, che ha bloccato le sanzioni dell’UE contro Mosca in diverse occasioni. L’anno scorso, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha incontrato Putin e anche il ministro degli Esteri ungherese ha incontrato il suo omologo russo.

Slovacchia e Ungheria hanno anche criticato l’UE per aver finanziato le forniture di armi all’Ucraina, accusando il blocco di promuovere la guerra a spese della pace.

Tuttavia, Lipavský è convinto che i legami tra i Paesi di Visegrad debbano essere mantenuti per un’ulteriore cooperazione. Ha inoltre sottolineato che tutti e quattro i Paesi sono membri della NATO e dell’UE.

Visegrad è vivo, dice il governo slovacco

Mentre la Repubblica Ceca non vuole seppellire la cooperazione di Visegrad, la Slovacchia chiede un rilancio dell’alleanza.

“Fin dai primi giorni, il governo guidato da Robert Fico ha sottolineato la necessità di rivitalizzare il V4, che considera un progetto di successo”, ha dichiarato a Euractiv Slovacchia un portavoce del Ministero degli Esteri.

Il ministero slovacco ha anche sottolineato che vorrebbe utilizzare la riunione di Visegrad per discutere di migrazione illegale o di allargamento dell’UE.

“L’imminente riunione dei ministri degli Esteri a Praga dimostra che il V4 è un gruppo funzionante. È vero che noi del V4 abbiamo opinioni diverse su alcune questioni, ad esempio sulla questione del raggiungimento della pace in Ucraina”, ha aggiunto il ministero slovacco.

“Il V4 non è un blocco omogeneo in cui i Paesi devono avere la stessa opinione su tutti i temi. Per questo motivo rispettiamo le opinioni sovrane dei nostri partner e continuiamo a costruire il V4 sulle questioni su cui siamo d’accordo”, ha dichiarato il ministero.

Nel frattempo, le relazioni bilaterali tra Repubblica ceca e Slovacchia si sono deteriorate dopo che il governo ceco ha rinviato i negoziati intergovernativi congiunti.

Al contrario, i governi filo-ucraino ceco e polacco si stanno avvicinando, come dimostra il fatto che Lipavský incontrerà il suo omologo polacco Radoslaw Sikorski mercoledì, il giorno prima della riunione del V4.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz, Natália Silenská | Euractiv.sk)

