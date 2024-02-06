Il gruppo di estrema destra ID alla prova di maturità per costruire una maggioranza alternativa nel Parlamento europeo

Il gruppo politico di estrema destra Identità e Democrazia (ID), recentemente afflitto da gravi lotte intestine, sta cercando di ricucire i legami tra i suoi partiti nazionali in vista della probabile virata a destra del Parlamento europeo, dopo le elezioni di giugno.

Dopo che il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e l’AfD tedesco si sono scontrati alla fine di gennaio, i due partiti si incontreranno martedì (6 febbraio) per appianare le loro divergenze.

“Siamo molto soddisfatti della cooperazione all’interno dell’ID, naturalmente ci sono divergenze di opinione di tanto in tanto, ma questo fa parte della democrazia”, ha dichiarato il candidato principale dell’AfD Maximilian Krah a Euractiv prima dell’incontro con il suo omologo francese.

“Siamo fiduciosi di poter continuare questa cooperazione in futuro”, ha aggiunto.

La Le Pen aveva minacciato di ripensare alla sua collaborazione con l’AfD a livello europeo, in quanto il partito tedesco avrebbe sostenuto la “remigrazione”, ovvero l’espulsione di alcuni cittadini con background migratorio anche se in possesso di un passaporto tedesco.

In seguito l’AfD ha fatto marcia indietro e ha chiarito la sua posizione sulla “remigrazione” per non includere persone con passaporto tedesco, per tranquillizzare i suoi colleghi francesi dell’ID.

Secondo i sondaggi di Europe Elects per Euractiv, il gruppo dell’ID dovrebbe diventare la terza forza del Parlamento europeo, mentre il RN dovrebbe conquistare altri otto seggi, arrivando a 26 in totale; l’AfD dovrebbe raddoppiare le sua delegazione.

Tuttavia, l’incidente con l’AfD dimostra che il gruppo potrebbe faticare a definire posizioni comuni su questioni politiche specifiche, il che renderebbe più difficile la collaborazione con gli altri gruppi della destra politica, ossia il PPE e l’ECR.

Rafforzare la cooperazione interna?

Finora, l’ID si è sottratto a molte opportunità di trovare e formulare una posizione comune completa. Per esempio, il partito si asterrà da un manifesto elettorale che avrebbe posto una base comune per le prossime elezioni.

“Non è previsto alcun manifesto dell’ID, poiché il nostro programma si fonda sulla Dichiarazione di Anversa del 2019, da cui deriva anche il nostro rifiuto dell’immigrazione incontrollata e di una politica climatica eccessiva”, ha dichiarato a Euractiv il vicepresidente del gruppo ID Gunnar Beck, eurodeputato dell’AfD.

In modo simile, il presidente del gruppo ID Marco Zanni (Lega) ha dichiarato che i principi del partito sono “già nel nostro statuto”, e vanno dalla “lotta all’immigrazione clandestina, alla battaglia contro l’estremismo ideologico verde di questa Commissione, alla sfida della crescente influenza di Pechino”.

Zanni ha inoltre dichiarato che si cercherà di potenziare il funzionamento del gruppo in vista di un rafforzamento della collaborazione dopo le elezioni europee.

“Naturalmente ci saranno alcuni aggiustamenti nell’organizzazione interna, come avviene alla fine di ogni mandato, per garantire il miglior funzionamento possibile del Gruppo”, ha dichiarato Zanni a Euractiv.

Anche il RN francese sembra desideroso di aumentare la collaborazione, con uno dei suoi principali europarlamentari, Jean-Paul Garraud, che ha dichiarato che il gruppo potrebbe avere più riunioni per garantire la coesione. “Il gruppo ID potrebbe essere più efficiente”, ha dichiarato a Euractiv.

Il peso di un nuovo parlamento

Con ID che sembra destinato ad ottenere importanti guadagni, insieme all’ECR e al PPE, le forze di destra del Parlamento potrebbero raggiungere la maggioranza nel Parlamento europeo per la prima volta nella storia.

Dopo le elezioni europee del 2019, ID era ancora abbastanza piccolo da essere escluso dal processo decisionale. Tuttavia, con l’orientamento a destra del Parlamento, è improbabile che questo accada di nuovo.

“Siamo pronti”, ha dichiarato Zanni a Euractiv, sottolineando che la nuova configurazione potrebbe offrire grandi opportunità al gruppo di estrema destra.

“C’è la possibilità di cambiare le cose, finalmente, senza accordi con la sinistra”, ha detto, e ha aggiunto che ID sta già collaborando con ECR e PPE con “iniziative comuni nelle Commissioni e in Plenaria”.

Nel novembre 2022, ad esempio, tutte le forze di destra si sono opposte assieme contro la legge sul ripristino della natura.

Garraud ha sottolineato a Euractiv che cerca di collaborare con il PPE in “alleanze basate sui temi”, mentre le sfumature con ECR si stanno confondendo, facilitando ulteriori opportunità di collaborazione, ha detto.

“Poiché i sondaggi certificano la nostra crescita ovunque, siamo pronti ad affrontare le sfide del prossimo Parlamento, per portare la voce dei nostri elettori e creare un’alternativa forte e influente all’attuale maggioranza”, ha aggiunto Zanni.

Servizio aggiuntivo di Paul Messad.

[A cura di Oliver Noyan/Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.