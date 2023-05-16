Il Green Deal bloccato dal PPE rende dubbio l’impiego dell’editing genetico

Un funzionario della Commissione ha dichiarato a EURACTIV che Bruxelles potrebbe riconsiderare la presentazione della sua prossima proposta sull’editing genico se il Parlamento europeo respingerà i piani per ridurre il rischio e l’uso dei pesticidi.

I commenti giungono a seguito della decisione del Partito popolare europeo (PPE) di centro-destra di respingere due proposte cruciali nell’ambito del Green Deal – il regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi (SUR) e la legge sul ripristino della natura (NRL) – per timori legati alla sicurezza alimentare.

La proposta SUR, controversa ma ambiziosa, mira a dimezzare l’uso e il rischio dei pesticidi entro il 2030, come previsto dalla strategia Farm to Fork, fiore all’occhiello della politica alimentare dell’UE, mentre la NRL mira a ripristinare gli ecosistemi degradati dell’UE.

Insieme, costituiscono i due pilastri fondamentali dell’ambiziosa politica di ripristinare l’ecosistema europeo entro il 2050.

Per il funzionario della Commissione, che ha parlato con EURACTIV in via ufficiosa, le due proposte vanno di pari passo con la sua prossima proposta sulle nuove tecniche genomiche (NGT).

“Se il Parlamento europeo dice di rifiutare il regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi, che bisogno c’è di avere questa proposta sulle NGT?”, ha chiesto il funzionario.

Il funzionario ha spiegato che c’è “chiaramente un collegamento” tra la riduzione dei pesticidi chimici e l’introduzione delle NGT, che sono “una delle risposte” alla necessità di ridurre i pesticidi chimici.

L’editing genico descrive una serie di nuovi metodi scientifici utilizzati per alterare i genomi con l’obiettivo di definire geneticamente alcune caratteristiche delle piante. Tra questi vi è la resistenza ai parassiti, che i ricercatori sperano possa ridurre la quantità di pesticidi utilizzati.

La tanto attesa proposta della Commissione sull’eventuale allentamento delle regole dell’UE sulle nuove tecniche genetiche è prevista per il secondo trimestre del 2023, ma, secondo il funzionario, la situazione potrebbe cambiare a causa delle recenti resistenze.

Se la proposta sui pesticidi chimici fosse bocciata, qual è il vero valore aggiunto delle NGT?”, ha chiesto il funzionario, aggiungendo che la proposta dovrebbe essere presentata solo per le “giuste ragioni”, senza contare il timore di essere “lasciati indietro”.

“Le ragioni non possono essere che dobbiamo presentare questa proposta perché lo fanno i cinesi e gli americani”, hanno detto, sottolineando che questi ultimi hanno scelto di coltivare organismi geneticamente modificati (OGM) mentre l’UE non lo ha fatto, e “noi siamo stati bene anche senza”.

La questione dovrebbe invece essere guidata dal “valore aggiunto di avere le NGT sul mercato”, osservando che altrimenti non avrebbe senso avviare “un altro dibattito estremamente polarizzato”.

Un approccio “di pacchetto”

È improbabile che questi commenti siano graditi agli esponenti del centro-destra del Parlamento, che da tempo sostengono a gran voce la tecnologia di editing genico, né agli operatori del settore, che recentemente hanno scritto alla Commissione per ribadire il loro sostegno ad una proposta legislativa sulle NGT.

I firmatari, che includono associazioni come COPA-COGECA, l’associazione degli agricoltori dell’UE, ed Euroseeds, che rappresenta il settore sementiero europeo, sostengono che la tecnologia è destinata a diventare uno strumento chiave per ottenere miglioramenti genetici delle piante nei decenni a venire.

Il rifiuto della proposta sull’editing genetico, se il PPE continuerà la sua “crociata” contro il Green Deal, è sostenuto dal principale eurodeputato liberale Pascal Canfin, che presiede anche la commissione ambiente del Parlamento europeo (ENVI).

“Se fossi [il Vicepresidente della Commissione] Timmermans, non metterei sul tavolo la mia proposta per le NBT (nuove tecniche di allevamento) a giugno in questo contesto”, ha dichiarato a EURACTIV, aggiungendo che è sicuro che la Commissione sarà “molto più riluttante ad adottare le NBT, mentre il PPE cerca di annacquare l’intero pacchetto”.

Come il funzionario della Commissione, l’eurodeputato ritiene che “non ci sia motivo di avere gli NBT” se il problema non è riconosciuto da coloro che appartengono al centro-destra.

“Se non c’è un problema, non c’è bisogno di una soluzione”, ha detto, sottolineando che le NBT svolgono un ruolo chiave nella riduzione della dipendenza dai pesticidi e che le due cose “sono profondamente collegate”.

Per questo motivo, l’eurodeputato liberale sostiene un “approccio di pacchetto” alla resilienza climatica che comprenda soluzioni basate sia sulla natura che sulla tecnologia.

“L’unico modo per andare avanti è proprio quello di combinare le due cose per fornire nuove soluzioni agli agricoltori”, ha dichiarato il funzionario.

Tempismo tattico

Nel frattempo, i funzionari della Commissione hanno anche criticato il tempismo del PPE, affermando che “non è casuale”.

“Dobbiamo essere consapevoli del fatto che 11 milioni di agricoltori stanno compilando le domande per i pagamenti diretti della PAC [Politica Agricola Comune] e la scadenza è il 15 maggio”, hanno dichiarato, sottolineando che questo è il momento in cui le frustrazioni per la burocrazia sono al massimo.

“Vedremo dopo il 15 maggio se questa narrazione rimarrà, ma quello che voglio dire molto, molto chiaramente è che non molleremo”, ha detto il funzionario, aggiungendo che “hanno molti amici al Parlamento europeo che non rinunciano alla lotta”.

“Quindi continueremo con l’agenda”, ha aggiunto.

[A cura di Gerardo Fortuna/Nathalie Weatherald]