Il governo svedese raddoppia i requisiti di reddito per gli immigrati

Il governo, sostenuto dal partito populista di destra Democratici Svedesi, ha dichiarato che i requisiti di reddito per i lavoratori stranieri raddoppieranno nel tentativo di frenare l’immigrazione, ha annunciato giovedì (4 maggio) il ministro dell’Immigrazione.

Il ministro dell’Immigrazione Maria Malmer Stenergard ha annunciato che i requisiti di reddito per gli immigrati per motivi di lavoro aumenteranno da 13.000 corone svedesi (1.238 euro) al mese a 26.560 corone svedesi (2.534 euro) .

Secondo la ministra, in questo modo è possibile ridurre l’immigrazione di alcune migliaia di persone, poiché la misura è volta a bloccare i lavori a basso salario. La Stenergard aveva già detto che è “del tutto irragionevole” che le persone vengano dall’altra parte del mondo per uno stipendio mensile di 13.000 corone svedesi.

“Questo è un elemento importante del cambio di paradigma che stiamo attuando nel campo dell’immigrazione”, ha dichiarato Stenergard durante una conferenza stampa.

Oltre il 70% degli immigrati per motivi di lavoro guadagna più di 25.000 corone svedesi (2.390 euro) al mese, e la maggior parte non è interessata dal nuovo requisito.

L’immigrazione per motivi di lavoro è attualmente la parte più consistente dell’immigrazione in Svezia. L’anno scorso sono stati concessi oltre 24.000 permessi di lavoro, rispetto ai circa 9.000 permessi di soggiorno per i richiedenti protezione (esclusi i rifugiati ucraini).

Secondo le previsioni dell’Agenzia svedese per la migrazione, quest’anno si prevedono 100.000 richieste di permesso per un lavoro in Svezia.

Tuttavia, raddoppiare il requisito di reddito non è sufficiente per i Democratici di Svezia.

Sebbene il partito (affiliato ai Conservatori e Riformisti europei) non faccia parte della coalizione al governo in Svezia – composta dai Moderati, dai Liberali e dai Cristiano-democratici – offre il necessario sostegno al governo di centro-destra del Primo Ministro Ulf Kristersson in cambio dell’attuazione della sua agenda politica, in particolare in materia di immigrazione.

Come ha ricordato il presidente della commissione per il mercato del lavoro e membro dei Democratici di Svezia Magnus Persson, nell’accordo di coalizione i partiti hanno concordato un aumento del reddito richiesto agli immigrati per motivi di lavoro corrispondente al salario mediano, circa 33.000 corone svedesi (3.151 euro).

“È una somma a cui siamo arrivati ora, ma l’idea è che ci arriveremo in futuro”, ha detto Persson.

Ci si aspetta quindi un ulteriore inasprimento, a maggior ragione se si considerano le recenti tensioni tra i Democratici di Svezia e la coalizione di governo in materia di migrazione, con esponenti di spicco del partito populista che hanno minacciato di ritirare il loro appoggio al governo per la versione del patto sulla migrazione votata dal Parlamento europeo il mese scorso.

Un’indagine sta quindi esaminando come il requisito salariale possa essere aumentato maggiormente e, allo stesso tempo, consentire un maggior numero di eccezioni come i raccoglitori stagionali di bacche.

“I lavoratori dei fast food, gli assistenti di cucina e di ristorante, gli addetti alle pulizie e ai servizi a domicilio sono esempi di occupazioni in cui i salari medi sono inferiori al livello proposto”, ha dichiarato Magnus Persson.

La proposta è ora in fase di consultazione e l’entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre.

(Charles Szumski | EURACTIV.com)