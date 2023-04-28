Il governo spagnolo si impegna a ridurre il deficit al 3% entro il 2024

Giovedì (27 aprile), la ministra delle Finanze spagnola María Jesús MonteroIl ha confermato l’impegno del governo a ridurre il deficit del Paese al 3% del PIL entro il 2024, un anno prima di quanto previsto dal governo progressista.

Giovedì Madrid ha inviato a Bruxelles una versione aggiornata del suo programma di stabilità, con una previsione di deficit corretta per rispettare le regole fiscali dell’UE che rientreranno in vigore nel 2024.

“Il bello e il buono di questo consolidamento fiscale (è che viene fatto) senza tagliare le politiche, cercando di aiutare tutti quei settori che si sono trovati nella situazione peggiore e quindi proteggendo la maggioranza sociale del Paese”, ha dichiarato Montero (PSOE/S&D) alla stampa in Parlamento.

Per il 2023, il governo spagnolo, una coalizione progressista formata dal PSOE e dalla sinistra Unidas Podemos (Sinistra europea), prevede una riduzione del deficit pubblico al 3,9% del PIL, mentre per il 2025 potrebbe attestarsi al 2,7% e nel 2026 al 2,5%, come dichiarato da fonti del ministero delle Finanze.

Lo scenario fiscale rivisto e migliorato deriva dai “buoni progressi” dell’economia spagnola, con un tasso di crescita previsto superiore alla media Ue, e dal dinamismo nella creazione di posti di lavoro, con cifre record per le iscrizioni alla previdenza sociale, ha aggiunto Montero.

Questa situazione permette di sfruttare “parte delle entrate per accelerare il processo di consolidamento fiscale” e di farlo “appena prima dell’attivazione delle regole fiscali”, ha spiegato il ministro.

Fonti del ministero delle Finanze hanno sottolineato che la crescita economica e occupazionale ha permesso un aumento strutturale delle entrate, che nel 2022 sono state del 14,4%.

Come nel caso della Spagna, i Paesi dell’UE il cui deficit pubblico supera il 3% del PIL dovranno intraprendere maggiori aggiustamenti di bilancio rispetto ai “buoni allievi” del gruppo.

In caso di reiterata inadempienza, dovranno pagare multe semestrali, che saranno cumulative fino a quando non adotteranno “misure efficaci” per correggere gli squilibri, secondo una proposta legislativa di riforma del Patto di stabilità e crescita presentata mercoledì dalla Commissione europea.

Bruxelles ha concordato con gli Stati membri dell’Ue come riattivare il percorso di consolidamento fiscale in Europa dopo mesi di duri negoziati a livello politico e quattro anni di “impasse” a causa della pandemia Covid-19 e dell’invasione russa dell’Ucraina.

L’obiettivo principale della riforma è quello di adattare il quadro di bilancio europeo alla situazione fiscale “eterogenea” dei Paesi dell’Ue, il cui debito pubblico è salito alle stelle negli ultimi anni, e di lasciare loro spazio per accelerare la transizione verde e digitale.

Il 28 maggio si terranno le elezioni regionali e comunali in Spagna, mentre le elezioni generali dovrebbero svolgersi a dicembre, durante l’ultimo mese di presidenza del Consiglio dell’UE.

(Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)