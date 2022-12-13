Il governo slovacco affronta un voto di sfiducia

Il governo di minoranza slovacco sta affrontando un duro voto di sfiducia e il suo futuro è nelle mani di alcuni membri del Consiglio nazionale. Gli esperti aggiungono che il voto riguarda solo la ‘sopravvivenza’, poiché il governo “ha smesso di governare molto tempo fa”.

“Dal 2021 abbiamo un caos e un’instabilità continua. Si riflettono negli alti livelli di sfiducia e insoddisfazione dei cittadini. Non credo che tutto questo possa peggiorare molto dopo la caduta di un governo”, ha commentato l’ex prima ministra della Repubblica slovacca, Iveta Radičová.

Il governo del primo ministro Eduard Heger (OĽaNO) ha perso la maggioranza alla fine dell’estate dopo che il membro più piccolo della coalizione (ex) Libertà e Solidarietà (SaS) ha chiesto senza successo le dimissioni del ministro delle Finanze e predecessore di Heger, Igor Matovič. Quando quest’ultimo ha deciso di non dimettersi, Libertà e Solidarietà ha lasciato il governo, che da allora è riuscito a sopravvivere e ad approvare le proprie proposte legislative con l’aiuto di tre membri indipendenti del Consiglio nazionale, guidati da Tomáš Taraba, eletto nella lista del partito di estrema destra Slovacchia Nostra , ma poi uscito dal partito.

Il loro sostegno, tuttavia, è stato spesso scambiato con l’appoggio della coalizione alle loro proposte. Questa volta, tre parlamentari hanno chiesto alla coalizione di votare a favore della revisione del diritto penale, che prevede una diminuzione delle pene per i reati finanziari, in cambio del loro sostegno al bilancio del prossimo anno. La coalizione si è rifiutata perché contraddice le promesse pre-elettorali di “eliminare la corruzione” e tre parlamentari hanno dichiarato che “potrebbero” votare contro il governo nel prossimo voto.

Il voto di sfiducia è stato presentato da Libertà e Solidarietà. Il partito sostiene che il governo non riesce a servire il popolo e ha smesso di lottare contro la corruzione, che era una delle ultime ragioni per cui molti lo sostenevano ancora, oltre alla sua politica estera filo-occidentale.

La maggior parte degli esperti concorda con Libertà e Solidarietà, affermando che il governo ha fallito nella lotta alla corruzione, come simboleggiato dal loro stesso membro della coalizione – il partito ‘Siamo una famiglia’, che ha diversi membri già accusati di corruzione. Uno di loro – il membro del Consiglio nazionale Martin Borguľa – dichiara che martedì voterà contro il governo.