Il governo punta sul nucleare per raggiungere la sovranità energetica, afferma Toccalini (Lega)

Oltre agli investimenti sulle energie rinnovabili e alle partnership concluse con i Paesi del nord Africa per l’approvvigionamento di gas, l’Italia vuole includere nel proprio mix energetico anche l’energia nucleare.

I partiti di centrodestra al governo – Fratelli d’Italia (ECR), Lega (ID) e Forza Italia (PPE) – avevano già espresso l’intenzione di ritornare a investire sul nucleare nel programma elettorale con il quale hanno vinto le elezioni politiche a settembre 2022. La strategia è condivisa anche dai partiti di centro Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda (Terzo Polo).

“Oltre ad essere pulita e sicura, investire in energia nucleare è estremamente necessario per perseguire gli obiettivi strategici di sovranità̀ energetica italiana e anche europea”, ha dichiarato il deputato Luca Toccalini (Lega/ID) a EURACTIV.

Pochi giorni fa la Camera dei Deputati ha approvato la mozione della maggioranza sulle iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all’energia nucleare.

La mozione impegna il governo ad accelerare il processo di decarbonizzazione dell’Italia e valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare “quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia”.

Al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di energia pulita, il governo dovrà anche individuare i territori “al di fuori dell’Italia” dove si produce energia nucleare al fine di stringere accordi e partnership internazionali.

“Il nucleare di quarta generazione è sicuro quanto pulito”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

“Ci confronteremo ora con i partner europei e valuteremo, con la massima attenzione, come inserirlo nel mix energetico nazionale dei prossimi decenni, con l’obiettivo di raggiungere, anche con il contributo dell’energia nucleare, gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’Unione europea, sino a quello finale della neutralità climatica del 2050”, ha aggiunto.

Lo scorzo marzo l’Italia ha partecipato come osservatore alla riunione sul nucleare organizzata dalla Francia a margine del Consiglio Ue sull’Energia in corso a Bruxelles. Il mese prima, undici Paesi europei hanno sottoscritto un accordo di cooperazione sull’energia nucleare chiamata “Alleanza per il nucleare”.

Si terrà martedì (16 maggio) a Parigi la terza riunione dell’Alleanza alla quale l’Italia parteciperà di nuovo come Paese osservatore. L’incontro è stato organizzato dalla ministra francese alla Transizione ecologica Agnés Pannier-Runacher e dovrebbe prendere parte all’incontro anche la commissaria Ue per l’Energia Kadri Simson.

Tra questi Paesi non c’è però la Germania, che negli ultimi anni ha scelto di seguire una via completamente opposta e di chiudere le centrali nucleari presenti nel Paese. Gli ultimi tre reattori sono stati spenti il 15 aprile, nonostante le proteste di parte della politica, scienziati del clima e ricercatori di primo piano.

Secondo Toccalini, il governo di Olaf Scholz “sceglie di ascoltare le sirene ideologiche green dei Verdi, dimostrando poco pragmatismo”.

Il Governo guidato da Giorgia Meloni, al contrario, “parteciperà ai tavoli europei con lo scopo di difendere l’Italia e le eccellenze nel settore energetico e automotive”. “Su questo non c’è dubbio”, ha sottolineato Toccalini.

Il referendum dell’8 novembre 1987 che portò all’abbandono dell’energia nucleare in Italia non introduce alcun divieto ne richiede che venga ripetuto il referendum per procedere con la costruzione di centrali nucleari. È sufficiente una legge ordinaria che tracci un piano energetico nazionale.