Il governo polacco contro il bando di TikTok

Il governo polacco continuerà a utilizzare TikTok, anche per scopi elettorali. Lo ha dichiarato il partito di governo PiS, che ha anche chiesto alla Commissione europea di fornire ulteriori giustificazioni a proposito della recente decisione di chiedere al personale la rimozione dell’applicazione dai propri dispositivi.

Nell’ultima settimana, le istituzioni dell’Ue, il Canada e gli Stati Uniti hanno vietato l’utilizzo di TikTok ai loro funzionari, in seguito alle crescenti preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza informatica legate all’applicazione di proprietà cinese.

Il partito di governo PiS ha però dichiarato di non volersi accodare ed anzi di voler continuare a utilizzare l’attuale budget di 3 milioni di zloty (638.000 euro) per le campagne governative per l’utilizzo dell’app, anche a fini elettorali, come riporta Rzeczpospolita.

Il ministero dell’Interno ha dichiarato di non avere intenzione di apportare alcuna modifica alle proprie strategie sui social media, che comprendono anche Facebook, Instagram e Twitter.

Janusz Cieszynski, il funzionario governativo responsabile per le questioni legate alle tecnologie informatiche, ha fatto un ulteriore passo avanti suggerendo che il divieto della Commissione di utilizzare l’applicazione per i social media dai telefoni del personale potrebbe anche essere di natura politica, piuttosto che tecnica. La Polonia ha già chiesto alla Commissione di fornire ragioni tecniche per giustificare la sua decisione, ha aggiunto Cieszynski.

Due settimane fa, il PiS ha lanciato il suo nuovo account per entrare in contatto con i giovani elettori e affrontare i “messaggi anti-PiS”, ha dichiarato il deputato Tomasz Poreba in un video su TikTok.

(Max Griera| EURACTIV.com)