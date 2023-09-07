Il governo Meloni inasprisce le pene per i reati compiuti da minori

Il governo Meloni ha deciso di introdurre misure urgenti per combattere la delinquenza giovanile, il disagio dei giovani e le carenze delle strutture educative, in risposta ai recenti casi di cronaca giudiziaria.

È quanto è stato deciso mercoledì nel corso di una riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, previsto per giovedì mattina.

A seguito di diversi casi di reati commessi da minori a danno di altri minori, tra cui stupri e omicidi, il governo Meloni ha deciso di intervenire.

“Giovani che impugnano armi e le usano per motivi futili, senza alcun rispetto per la vita degli altri. Sono episodi gravissimi e le ragioni di tanta insana violenza sono incomprensibili”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commentando il caso di un giovane musicista ucciso in strada durante una lite per un parcheggio.

Tra le misure volute dal governo Meloni, è previsto l’aumento degli organici della polizia locale per ridurre la violenza e “ripristinare la legalità in tutto il Paese”, facendo eco al blitz della polizia che martedì scorso ha bonificato un quartiere difficile dove un gruppo di minorenni ha recentemente violentato due ragazzine.

Il piano del governo pone inoltre un forte accento sull’educazione e sulla prevenzione, attraverso investimenti in strutture sportive nelle aree svantaggiate, percorsi di rieducazione e reinserimento che prevedano lo svolgimento di lavori socialmente utili e del servizio civile.

Secondo una bozza di decreto legge, i minori di 14 anni potranno essere sottoposti a una procedura di ammonimento da parte del questore e il genitore responsabile potrà essere multato con un’ammenda tra i 200 e i 1.000 euro, a meno che non venga stabilito che non avrebbe potuto impedire al minore di commettere il reato.

Particolare attenzione è rivolta all’istruzione scolastica, ambito in cui l’Italia investe molto meno rispetto agli altri Paesi dell’UE.

La spesa pubblica per l’istruzione terziaria (8% della spesa totale) rappresenta la metà della media UE (16%).

In confronto, la spesa per l’istruzione pre-primaria e primaria (36%) e per l’istruzione secondaria (47%) è superiore alla media UE, rispettivamente del 33% e del 39%.

Oltre a un fondo per la prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e a 31 milioni di euro stanziati in tre anni per le scuole del Sud Italia, la bozza di decreto legge prevede il carcere fino a due anni per i genitori dei minori che non frequentino la scuola dell’obbligo senza valido motivo.

(Federica Pascale | EURACTIV.it)