Il governo greco pensa alle elezioni di maggio

La tragedia ferroviaria che è costata la vita ad almeno 57 persone ha cambiato il piano del governo greco per le elezioni di aprile: secondo i media, il governo conservatore starebbe valutando il 14 o il 21 maggio come possibile data alternativa.

Il dibattito politico ad Atene si è acceso all’indomani della tragedia ferroviaria e ha messo sotto pressione il governo. Secondo i media, la cerchia ristretta del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis intende tenere le elezioni nazionali il 21 maggio (con possibile secondo turno il 2 luglio).

Ciò significa che le elezioni si svolgeranno nel bel mezzo della stagione turistica, con un potenziale impatto significativo sull’economia.

D’altra parte, alcuni ritengono che questa data possa essere utile al governo, considerando che i giovani lavoreranno per la stagione estiva o saranno in vacanza e quindi non voteranno.

Secondo i sondaggi, i giovani hanno infatti voltato le spalle al governo conservatore.

Prima della tragedia ferroviaria, il partito di governo Nuova Democrazia (Ppe) era in testa a tutti i sondaggi. Tuttavia, la rabbia dell’opinione pubblica è cresciuta in seguito all’incidente ferroviario mortale e il panorama politico è cambiato.

Gli analisti di Atene ritengono che la nuova legge elettorale renderà inevitabile un governo di coalizione, poiché i partiti faranno fatica a ottenere la maggioranza assoluta e a formare un governo monopartitico.

Al primo turno si applicherà un sistema proporzionale; al secondo turno, per formare un governo, un partito o una coalizione avrà bisogno di circa il 38% dei voti.

Nel frattempo, si moltiplicano le proteste antigovernative in tutto il Paese e mercoledì il settore pubblico entrerà in sciopero, mentre la Federazione marittima greca (Pno) chiuderà tutti i porti.

Infine, l’opposizione ha fortemente criticato la decisione del governo di permettere all’ex ministro dei trasporti Kostas Karamanlis di candidarsi alle elezioni.

Karamanlis è stato l’unico a dimettersi dopo la tragedia ferroviaria.

(Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)