Il doppio-gioco della Bulgaria sull’invio di munizioni all’Ucraina

L’ex ministro della Difesa Boyko Noev ha dichiarato in un’intervista a bTV che molto probabilmente la Bulgaria venderà un’enorme quantità di munizioni all’Ucraina attraverso intermediari. Si prevede un impatto significativo sull’andamento della guerra.

Il ministero della Difesa trasferirà vecchie munizioni (per un valore di circa 175 milioni di euro) allo stabilimento militare statale Vmz; in cambio, riceverà nuove munizioni.

Secondo l’ex ministro della Difesa, che conosce bene il business delle armi nel Paese, in questo modo il ministero punta a modernizzare le proprie scorte di munizioni.

“Si tratta del più grande riarmo delle forze terrestri bulgare nella storia recente. Si tratta di un’enorme quantità di munizioni, centinaia di migliaia. C’è un enorme aumento dei prezzi delle munizioni, e la Vmz le venderà attraverso intermediari all’Ucraina”, ha aggiunto. “Si tratta di una quantità di munizioni che può ribaltare le sorti della guerra in alcune settori del fronte ucraino”.

L’esercito bulgaro dispone di scorte di standard sovietico, di cui l’esercito ucraino ha bisogno per alimentare il suo vasto arsenale anch’esso di eredità sovietica, tra cui carri armati, obici, lanciagranate anticarro, lanciarazzi multipli sovietici e fucili AK-47.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali delle autorità di Sofia, EURACTIV ha già rivelato che la Bulgaria non ha mai smesso di fornire armi all’Ucraina, per un valore di miliardi di euro.

Lunedì, il ministro della Difesa Dimitar Stoyanov ha commentato che lo schema con la Vmz è stato concordato solo “allo scopo di rinnovare le scorte di guerra” per l’esercito. Questo fa parte della decisione dell’Assemblea nazionale di “fornire sostegno all’Ucraina”, ha aggiunto.

Non sappiamo che fine faranno le armi

Per il momento, Stoyanov ha detto di non poter dire cosa farà il suo ministero con le munizioni.

Il presidente Rumen Radev si è pubblicamente opposto alla fornitura di armi all’Ucraina, in assenza di un governo e di un parlamento regolarmente eletti. Secondo Noev, Radev dovrebbe spiegare perché la Bulgaria non prenderà parte agli sforzi comuni europei e come questo influirà sull’industria bulgara.

“Non è un monarca, né ha l’autorità di esprimere la sovranità dello Stato. La Bulgaria è una repubblica parlamentare e l’Assemblea nazionale è sovrana. Da questo punto di vista, nella sua decisione, il parlamento ha detto al Consiglio dei ministri di continuare imperativamente a intraprendere tutte le azioni per fornire tutto il supporto militare e tecnico-militare necessario all’Ucraina”, ha detto Noev.

Solo tre giorni fa a Bruxelles, il presidente ha annunciato che la Bulgaria venderà armi e munizioni ad altri Paesi europei a condizione che non vengano inviate all’Ucraina, nonostante il Parlamento abbia deciso a metà dicembre che l’esercito avrebbe inviato aiuti militari direttamente all’Ucraina.

Pur essendo un convinto oppositore della decisione del Parlamento, Radev non ha posto il veto, ma ha annunciato che non ci saranno più consegne finché il governo provvisorio sarà al potere.

Se le munizioni vengono trasferite dall’esercito allo stabilimento militare e poi esportate in Ucraina tramite intermediari, Radev può continuare a dire ai suoi sostenitori che Sofia non sta aiutando Kiev.

Bruxelles fa pressione su Sofia

“L’Ue vorrebbe vedere la più ampia partecipazione possibile all’accordo per l’acquisto di proiettili per l’Ucraina”, ha dichiarato lunedì un portavoce della Commissione europea a Bruxelles, come citato da Dnevnik.

“Noi siamo fiduciosi e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è stato chiaro nel volere la più ampia partecipazione possibile perché è nell’interesse europeo, a sostegno dell’Ucraina, ma anche della sicurezza e della stabilità europea”, ha aggiunto il portavoce della Commissione.

La Bulgaria, insieme a Irlanda, Lettonia e Slovenia, non ha confermato la partecipazione all’acquisto comune di munizioni.

(Krassen Nikolov | EURACTIV.bg)