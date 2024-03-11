Il divieto dei motori a combustione è la politica climatica più impopolare in Germania, Francia e Polonia

Il divieto di vendita di nuove auto con motore a combustione interna, previsto dall’UE a partire dal 2035, è la misura di protezione del clima meno popolare in Germania, Francia e Polonia, anche tra gli elettori dei partiti di centro-sinistra, secondo un nuovo sondaggio condotto nei tre Paesi.

Nel 2023, i Paesi dell’UE e il Parlamento europeo hanno adottato un divieto di fatto sulla vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035, riducendo a zero le emissioni di gas di scarico consentite. È prevista un’eccezione soltanto per le auto che funzionano esclusivamente con carburanti neutri per il clima, la cui attuazione è ancora in sospeso.

Questa politica, ampiamente nota come “divieto dei motori a combustione”, è la misura di politica climatica meno popolare di un elenco di 40 opzioni proposte in un sondaggio condotto da ricercatori dell’Università di Oxford, dell’Università Humboldt di Berlino e della Hertie School di Berlino, pubblicato venerdì (8 marzo).

Il sondaggio ha permesso a 15.000 intervistati in Germania, Francia e Polonia di valutare diverse politiche climatiche, oltre allo status quo, in un confronto a coppie, per creare una classifica di popolarità tra le misure potenziali.

In tutti e tre i Paesi, il divieto di circolazione per le auto con motore a combustione interna si è classificato in fondo alla classifica, seguito da misure come l’aumento delle tasse sulle emissioni di CO2 (Germania e Polonia) e il pedaggio stradale per tutte le auto tranne quelle elettriche (Francia).

L’insoddisfazione per il divieto dei motori a combustione interna è massima tra gli elettori di estrema destra, ma è un sentimento diffuso tra tutti gli schieramenti politici, rendendola l’opzione meno popolare anche tra i potenziali elettori dei partiti di centro-sinistra come la SPD tedesca, la Lewica polacca e il Parti Socialiste francese (tutti S&D).

A differenza dei partiti di centro ed estrema destra, il gruppo di centro-sinistra S&D al Parlamento europeo ha sempre sostenuto la misura, sostenendo che fosse necessaria per raggiungere la neutralità climatica in tutta l’UE entro il 2050 e per fornire la chiarezza necessaria ai produttori di auto per concentrarsi sui modelli elettrici.

Mentre il PPE di centro-destra ha cancellato la promessa di revocare il divieto “il prima possibile” dal suo manifesto finale per le elezioni europee di giugno, adottato in occasione di una convention di partito la scorsa settimana, Jens Gieseke, capo negoziatore del PPE sulle norme in materia di CO2 per le auto, ha dichiarato a Euractiv che “la fine del motore a combustione sarà rivista in ogni caso”.

Misure popolari che non riguardano i consumatori

Dall’altra parte dello spettro, le misure più apprezzate includono maggiori investimenti governativi nei trasporti pubblici (Germania), la transizione verso un riscaldamento ecologico negli edifici pubblici (Francia, Polonia) e altre misure che pongono l’onere sulle autorità pubbliche e sulle grandi aziende, piuttosto che sui consumatori.

“Continuiamo a vedere un ampio spettro di misure che i cittadini ritengono migliori del non fare nulla in termini di politica climatica”, ha spiegato Nils Redeker della Hertie School di Berlino presentando i primi risultati dello studio mercoledì (6 marzo). Questo spettro, ha detto, “è molto dominato dagli investimenti verdi e dalle misure di politica industriale”.

“Ci sono anche una serie di interventi normativi che sono popolari, ad esempio standard verdi per la produzione di energia, standard verdi per l’industria, ma anche interventi molto mirati come il divieto di voli a corto raggio o jet privati”, ha aggiunto Redeker, coautore del rapporto.

La regolamentazione sarebbe popolare “soprattutto quando non colpisce direttamente le persone nella loro vita quotidiana”, ha concluso.

Nessun “contraccolpo verde” generale

Tuttavia, gli autori respingono l’impressione di un ampio “contraccolpo” contro le misure di politica climatica, sostenendo che “anche dopo cinque anni in cui la politica europea si è fortemente concentrata sulla regolamentazione del clima, e nonostante l’alta inflazione, il difficile contesto economico e le pressanti questioni di sicurezza, la maggior parte degli elettori sarebbe ancora favorevole ad una politica climatica più ambiziosa”.

“Una campagna elettorale europea in cui i partiti cercano di battersi a vicenda su chi ridimensiona di più le proprie ambizioni climatiche non farebbe altro che incidere negativamente sulla posizione degli elettori”, hanno avvertito.

Gli autori auspicano invece una maggiore attenzione agli investimenti pubblici, ad esempio attraverso un fondo europeo per la politica industriale, che potrebbe concentrarsi sugli investimenti verdi ma anche puntare a ridurre la dipendenza economica dai Paesi terzi e a proteggere la competitività delle industrie europee.

“In questo caso sarà importante rispondere alla domanda di finanziamento”, ha dichiarato Jannik Jansen, un altro co-autore del rapporto.

Rispetto ad alcune misure largamente impopolari, come l’aumento dei prezzi del carburante su benzina e diesel, gli autori sostengono che una redistribuzione delle entrate, in particolare alle famiglie con il reddito più basso, potrebbe ridurre il dissenso dell’opinione pubblica.

“In questo caso vediamo un consenso tra i tre Paesi e anche tra i diversi schieramenti di partito sul fatto che queste entrate dovrebbero essere ridistribuite in modo leggermente progressivo”, ha detto Jansen, aggiungendo che “ciò significa che le famiglie a basso o medio reddito dovrebbero ricevere una quota percentuale maggiore”.

Una redistribuzione pro-capite nota come Klimageld (bonus climatico), in base alla quale ogni cittadino riceverebbe una somma forfettaria fissa, sostenuta dai Verdi tedeschi e dal partito liberale FDP, sarebbe tuttavia “sorprendentemente” impopolare, ha aggiunto Jansen.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

