Il disastro elettorale della sinistra greca

Crisi profonda per il principale partito di sinistra dell’opposizione Syriza (Sinistra Europea), dopo che il partito conservatore Nuova Democrazia (PPE) ha trionfato alle elezioni di domenica, tanto da voler dare vita ad un governo monocolore.

Nessun sondaggio aveva previsto il trionfo del partito conservatore, cogliendo di sorpresa anche gli esponenti di destra più ottimisti.

Nuova Democrazia ha ottenuto un netto vantaggio su Syriza (20 punti). Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato di voler formare un governo monocolore, al prossimo turno.

Il futuro di Tsipras è incerto

“Il risultato delle elezioni è estremamente negativo per Syriza”, ha dichiarato il leader della sinistra Alexis Tsipras in una dichiarazione televisiva.

Tsipras ha aggiunto che ci sarà un secondo voto “quindi non abbiamo tempo da perdere”.

“Dobbiamo apportare immediatamente tutti i cambiamenti necessari per offrire le migliori condizioni possibili nella prossima battaglia elettorale cruciale e finale”, ha dichiarato, senza specificare quali potrebbero essere questi cambiamenti.

I media greci hanno riferito che non sarà avviata alcuna discussione sulla leadership di Syriza. Ma è molto probabile che ciò avvenga dopo il secondo turno.

Tutti i partiti di opposizione di centro-sinistra e di sinistra hanno dato la colpa a Tsipras per la vittoria di Nuova Democrazia.

Secondo il leader del Pasok Nikos Androulakis, Tsipras è stato lo “sponsor d’oro” di Nuova Democrazia.

La prima analisi suggerisce che Syriza ha perso 700.000 elettori dalle elezioni del 2019, preferendogli altri partiti di sinistra.

I socialisti greci hanno registrato una buona performance, ottenendo l’11,6%, mentre molti elettori di Syriza sembrano essersi rivolti a DiEM25, il partito di Yanis Varoufakis (ex ministro delle Finanze sotto il governo Tsipras), e al partito Corso della Libertà guidato da Zoe Konstantopoulou (ex deputata di Syriza) che non è riuscito a entrare in Parlamento.

I media greci riferiscono che Syriza rischia di essere smantellata al secondo turno, dal momento che il Pasok occupa ora la seconda posizione e sostiene di essere la principale alternativa “progressista” nell’arena politica greca.

Eletti e incontrollabili

Nel suo editoriale di lunedì, l’autorevole sito web News247.gr riferisce che Mitsotakis è “eletto e incontrollabile”.

“I partiti che ritengono di aver vinto grazie alla sconfitta strategica di Syriza si troveranno di fronte alle sorprese di un regime che, invece della responsabilità del potere, vedrà semplicemente il via libera per governare senza limiti”, si legge nell’articolo.

Il pericolo di “orbanizzazione” del Paese è ormai evidente e coloro che lo vedono dovrebbero unirsi, organizzarsi e reagire con un piano, serietà e la convinzione che nulla è finito ieri”, aggiunge l’articolo.

I media greci riportano anche che lo scandalo delle intercettazioni che ha scosso la politica greca per mesi non sembra aver influenzato l’elettorato.

Inoltre, nemmeno il recente incidente ferroviario mortale che ha ucciso 57 persone avrebbe sortito qualche effetto sull’elettorato.

Kostas Karamanlis, il ministro dei Trasporti che si era dimesso dopo l’incidente, è stato rieletto, ottenendo il primo posto nella sua circoscrizione elettorale nel nord della Grecia con oltre 23.000 voti.

Secondo gli analisti, la vittoria di Nuova Democrazia è di tale portata, che difficilmente le forze di sinistra potranno convincere gli elettori a cambiare il loro orientamento al secondo turno.

Inoltre, si prevede che Nuova Democrazia rafforzi la sua posizione nella famiglia di centro-destra dell’UE (PPE), considerando che è diventato il “governo di centro-destra più forte in Europa”, come ribadito ieri da Mitsotakis.

(Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)