Il dibattito pre-elettorale polacco si trasforma in uno scontro tra Morawiecki e Tusk

Il primo e probabilmente unico dibattito elettorale in Polonia, che ha visto la partecipazione di sei partiti, si è immediatamente trasformato in uno scontro diretto tra il primo ministro di Diritto e Giustizia (PiS) Mateusz Morawiecki e il leader dell’opposizione Donald Tusk.

Nonostante l’insistenza di Tusk, il leader del PiS Jarosław Kaczyński si è rifiutato di partecipare al dibattito. Ha sostenuto che avrebbe preferito discutere con qualcuno più deciso del Partito Popolare europeo, a cui appartiene la Piattaforma Civica (PO) di Tusk, ovvero il capo del PPE Manfred Weber. Il PiS era invece rappresentato dal premier Morawiecki.

Tusk ha interpretato il comportamento di Kaczyński come un segno di codardia. “So che stavate aspettando un altro dibattito. Volevo affrontare Jarosław Kaczyński. Purtroppo si è tirato indietro”, ha detto ai telespettatori di TVP, aggiungendo che considera le sue apparizioni nelle stazioni televisive pubbliche controllate dal PiS un’opportunità per rivolgersi all’elettorato del partito al potere.

Morawiecki è intervenuto attaccando Tusk e facendo riferimento al suo settennato da primo ministro, tra il 2007 e il 2014. “Tusk aveva un cuore di pietra”, ha detto, commentando il programma economico del governo PO.

Tusk ha ricambiato criticando il PiS per la sua incapacità di garantire la sicurezza del Paese, e personalmente Morawiecki per aver mentito sulle sue intenzioni riguardo alla politica sull’età pensionabile ai tempi in cui era proprietario di una banca e consigliere economico del governo di Tusk.

L’ex presidente del Consiglio europeo ha anche proposto di tenere un altro dibattito, questa volta sia con Morawiecki che con Kaczyński, venerdì, ultimo giorno della campagna elettorale. Poiché la dichiarazione finale di Tusk è arrivata dopo quella di Morawiecki, il primo ministro non ha avuto l’opportunità di controbattere.

I rappresentanti di altri partiti, tra cui il centrista Szymon Hołownia dell’Alleanza della Terza Via (Renew/PPE), la deputata della Sinistra (S&D) Joanna Scheuring-Wielgus e uno dei leader del partito ultraconservatore Confederazione Krzysztof Bosak, sono rimasti all’ombra di Tusk e Morawiecki, anche se le loro dichiarazioni erano molto più sostanziali e ricche di argomenti.

Il dibattito è stato organizzato da TVP, considerata uno strumento di propaganda governativa da numerose ONG per la libertà dei media, tra cui Reporter senza frontiere (RSF).

Alcuni giorni prima del dibattito, l’emittente ha cambiato il luogo dell’evento e ha affittato uno studio privato in via Wał Miedzeszyński a Varsavia. Secondo numerosi commentatori, l’obiettivo è stato impedire alle folle di oppositori del PiS di radunarsi fuori dalla sede di TVP.

Inoltre, è stato cambiato l’orario. Inizialmente il dibattito doveva svolgersi in prima serata, dopo le 20.00. Tuttavia, TVP lo ha spostato a un orario anticipato, le 18.30, che secondo molti avrebbe ridotto l’audience.

Le elezioni in Polonia si terranno domenica. Saranno abbinate al referendum nazionale, in cui gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sul programma di immigrazione dell’UE, sulla privatizzazione dei beni statali, sull’età pensionabile e sulla barriera al confine con la Bielorussia.

Nel frattempo, l’opposizione ha un’alta probabilità di formare il prossimo governo, secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Pollster per il tabloid Super Express, che mostra che la Coalizione Civica (KO), fondata da PO, la Terza Via e la Sinistra potrebbero ottenere la maggioranza dei voti.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)