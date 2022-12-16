Il crollo del governo slovacco porta con sé un futuro incerto

Il governo slovacco non è sopravvissuto al voto di sfiducia di giovedì: la maggioranza del Consiglio nazionale ha deciso di votare contro il governo, provocandone il crollo e l’incertezza per il futuro.

Su 150 membri del Consiglio nazionale, 78 hanno votato contro il governo. Il voto è stato promosso dall’ex partito di coalizione Libertà e Solidarietà, che ha lasciato la coalizione alla fine dell’estate dopo aver chiesto senza successo le dimissioni del ministro delle Finanze Igor Matovič.

Giovedì si sono svolti gli ultimi tentativi di salvare il governo. Matovič si è offerto di dimettersi in cambio del ritiro della mozione da parte di Libertà e Solidarietà. Si è persino recato nell’ufficio del Presidente per consegnare le dimissioni, ma ha cambiato idea all’ultimo minuto.

“Ha firmato le sue dimissioni davanti ai dipendenti dell’ufficio presidenziale, ma ha cambiato idea all’ultimo momento e ha strappato il documento firmato dalle mani del capo dell’ufficio presidenziale”, ha dichiarato l’ufficio presidenziale in un comunicato.

Il leader di Libertà e Solidarietà Richard Sulík ha dichiarato dopo il voto che lo considera “una giusta conclusione di questo governo”.

Secondo gli analisti, le opzioni a disposizione sono tre: i partiti possono cercare di trovare una nuova maggioranza, il presidente può nominare un governo ad interim oppure, infine, può indire nuove elezioni. Gli analisti e i commentatori ritengono che le nuove elezioni siano le più probabili, poiché questo è il desiderio della maggior parte dei partiti.

“La possibilità che ci sia un governo liberale, filo-occidentale e progressista che soddisfi gli elettori dopo le prossime elezioni è vicina allo zero”, ha detto il sociologo Michal Vašečka, suggerendo che la Slovacchia potrebbe addirittura intraprendere un “percorso ungherese”.

Quando la coalizione filo-occidentale è salita al potere dopo le elezioni del 2020, molti l’hanno vista come l’inizio di una nuova era. Igor Matovič, l’innegabile vincitore delle elezioni con il suo partito, ha promesso di eliminare la corruzione e di ripristinare la fiducia nella politica slovacca. Anche prima delle elezioni, Matovič è stato una figura controversa, visto più come un attivista che come uno statista. Tuttavia, le speranze erano molte.

Il periodo di Matovič come primo ministro è stato di breve durata, poiché è stato costretto a dimettersi dopo un solo anno, dopo aver deciso da solo di acquistare due milioni di dosi del vaccino Sputnik V dalla Russia senza il permesso della coalizione che lo appoggiava.

I conflitti, tuttavia, non si sono interrotti. Libertà e Solidarietà ha rimproverato a Matovič il suo stile di governo caotico e divisivo e l’incapacità di mantenere la parola data. Matovič, dal canto suo, ha incolpato Sulík di aver minato il governo. La situazione è degenerata la scorsa estate quando Libertà e Solidarietà ha chiesto a Matovič di dimettersi.

Matovič è attualmente il politico più ‘impopolare’ del Paese, superando persino il leader del partito popolare di estrema destra Slovacchia Nostra.

Elezioni?

Nel frattempo, un’elezione lampo nella primavera o nell’autunno del 2023 sembra sempre più probabile. I sondaggi attuali suggeriscono uno stravolgimento per il sistema partitico altamente frammentato, se ciò dovesse accadere.

Il partito di centro-destra OĽaNO di Heger, membro del Partito Popolare Europeo, si troverebbe di fronte a un risultato devastante, scendendo dal 25% delle elezioni di febbraio 2020 a solo il 7,5% circa. OĽaNO verrebbe sostituito come partito più forte dal partito di centro-sinistra HLAS-SD dell’ex primo ministro Peter Pellegrini, che otterrebbe il 20%. HLAS-SD è un membro associato del Partito dei Socialisti Europei (PES).

HLAS-SD si è scisso a metà del 2020 da un altro membro del PES, SMER-SD, in opposizione al suo ex leader e primo ministro Robert Fico, che nel 2016 ha associato i rifugiati e i musulmani al terrorismo, sostenendo che “migliaia di terroristi e combattenti dello Stato Islamico stanno entrando in Europa con i migranti”. Lo SMER-SD di Fico è ora dietro l’HLAS-SD con circa il 16%, in calo rispetto al 18% del 2020.

Il partito liberale Slovacchia Progressista (PS) è salito nei sondaggi negli ultimi mesi, raggiungendo l’11%. Nel 2020, il partito si è trovato in corsa con il partito SPOLU (membro del PPE), ottenendo il 6,97%. Poiché le alleanze multipartitiche hanno una soglia più alta per entrare in parlamento (7%) rispetto ai partiti singoli (5%), PS e SPOLU non hanno ottenuto alcun seggio nel 2020. Un rinnovo dell’alleanza nel 2022 è improbabile, dal momento che SPOLU è ora al di sotto dell’1% dei sondaggi.

SaS, che siede con il gruppo ECR al Parlamento europeo, è al 10%.

I partner di coalizione di OĽaNO non hanno potuto approfittare del crollo del partito. Il partito di destra Siamo una Famiglia, che fa parte del partito ID (Identità e Democrazia), si attesta intorno all’8%, in linea con il risultato ottenuto nel 2020. Il partito di centro-destra Per il Popolo, che siede con il PPE nell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, è crollato dal 6% del 2020 a circa il 2%, ben al di sotto della soglia del 5% per rientrare in Parlamento. Questi dati di sondaggio significano che, se corretti, l’attuale governo avrebbe meno del 20% di consensi se si tenessero oggi delle elezioni lampo.

Anche il partito neonazista di estrema destra ĽSNS rischia la morte parlamentare, con solo il 2% nei sondaggi (2020: 8%). Tuttavia, REPUBLIKA, una scissione di estrema destra da ĽSNS, otterrebbe il 6% al primo turno.

I cristiano-democratici di centro-destra (KDH) si attestano intorno al 6%, il che significa che il partito verrebbe eletto in parlamento per la prima volta dal 2012. Un insieme di partiti di centro-destra frammentati, che sostengono di rappresentare la minoranza di lingua ungherese, si posizionano appena sotto la soglia, intorno al 4%.