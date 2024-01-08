Il Commissario europeo Reynders punta al vertice del Consiglio d’Europa

Il governo federale belga deciderà mercoledì se sostenere la candidatura del commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders a prossimo segretario generale del Consiglio d’Europa.

La notizia, riportata per la prima volta dal quotidiano belga La Libre, è arrivata dopo che il 6 gennaio il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha annunciato che avrebbe guidato le liste per le elezioni europee del partito liberale Mouvement Réformateur (MR), il partito di Reynders.

Con solo due seggi previsti per il suo partito MR, la mossa di Michel ha seriamente ostacolato la possibilità di Reynders di entrare nel Parlamento europeo o di ripetere il suo mandato di Commissario europeo per il Belgio.

Reynders aveva già tentato di ottenere il posto di vertice dell’organismo per i diritti umani con sede a Strasburgo nel 2019, quando era vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e della Difesa del Belgio. All’epoca fu superato dall’ex Ministra degli Esteri della Croazia, Marija Pejcinovic Buric, con oltre 50 voti di scarto.

Una volta nominato dal governo belga, dovrà ottenere il sostegno della maggioranza dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e il voto finale è previsto per giugno.

Non è chiaro se lascerà il suo posto prima di settembre 2024, seguendo l’esempio di altri Commissari che hanno abbandonato la nave prima del rimpasto dei vertici della Commissione dopo le elezioni europee di giugno.

Altri ex commissari hanno recentemente lasciato i loro incarichi nell’UE per concentrarsi sulla politica nazionale: l’ex Commissaria per la Cultura Mariya Gabriel, ora Ministra degli Esteri della Bulgaria, e l’ex Commissario per il Green Deal dell’UE Frans Timmermans, ora leader dell’opposizione olandese, si sono dimessi rispettivamente a maggio e ad agosto dello scorso anno.

Allo stesso tempo, la danese Margrethe Vestager si è dimessa dal portafoglio della concorrenza a settembre per fare campagna per la presidenza della Banca europea per gli investimenti (BEI), ma ora ha ripreso le sue funzioni dopo aver perso contro la Ministra dell’Economia spagnola Nadia Calviño.

Più di recente, la finlandese Jutta Urpilainen, Commissaria per i partenariati internazionali, ha lasciato il suo incarico per candidarsi alle elezioni presidenziali del 28 gennaio, nonostante i sondaggi scoraggianti.

(Max Griera | Euractiv.com)