Il cofondatore di ECR intende lasciare il Parlamento europeo

L’eurodeputato conservatore ceco e cofondatore del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) Jan Zahradil non si ricandiderà per un altro mandato alle elezioni europee del 2024. Lo ha annunciato lunedì a Praga.

Zahradil rappresenta il ramo più conservatore del Partito Civico Democratico Ceco (ODS, ECR), attualmente il partito più forte della coalizione di governo.

Resterà membro del Parlamento fino alle elezioni del giugno 2024. Tuttavia, sarà presto sostituito come capo della delegazione ceca all’ECR dall’europarlamentare Veronika Vrecionová. Vrecionová diventerà anche vicepresidente dell’ODS, carica finora ricoperta da Zahradil.

“È una cosa a cui pensavo da tempo. In politica, raramente si ha il lusso di decidere da soli quando e a quali condizioni chiudere un capitolo dell’attività politica. Per fortuna, ora mi è successo”, ha dichiarato l’eurodeputato conservatore ceco.

Nel 2009, Zahradil è stato eletto presidente dell’Alleanza dei Conservatori e Riformisti in Europa (ACRE), poi trasformatasi nel partito ECR. Il suo successore alla presidenza dell’ECR è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia .

Alle elezioni europee del 2019 è stato lo spitzenkandidat di ECR per la carica di presidente della Commissione UE.

Zahradil vuole ora concentrarsi sulla politica nazionale ceca e rafforzare la voce dei conservatori nazionali all’interno del partito di governo ODS.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)