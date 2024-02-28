Il centrodestra perde la Sardegna. Brutto segnale per la Meloni in vista delle europee di giugno

La vittoria della candidata del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna contro Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia rappresenta una netta battuta d’arresto per la destra e la coalizione di governo guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista delle elezioni europee di giugno.

Todde, che sarà la prima donna a guidare la Sardegna, ha battuto il candidato del centrodestra e sindaco del capoluogo regionale, Cagliari dopo una lunga e accesa giornata elettorale. Todde ha ottenuto circa il 45,4% dei voti, mentre Truzzu il 45% (perdendo anche nella sua città).

In termini di voti, la differenza è soltanto di circa 3.000 – un divario che si spiega con il voto disgiunto, in base al quale i cittadini dovevano esprimere un voto per il presidente e uno per un partito.

Todde ha ottenuto più voti di Truzzu, anche se i partiti che hanno sostenuto il candidato del centrodestra hanno ottenuto in proporzione più preferenze del campo largo della sinistra. Tuttavia, il Partito Democratico (PD) è arrivato primo (13,8%), appena davanti a Fratelli d’Italia (FdI) (13,6%). Il Movimento 5 Stelle (M5S) è arrivato terzo con il 7,7%, mentre Forza Italia (FI/PPE) del ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ottenuto il 6,4%. La Lega di Matteo Salvini (ID) ha raccolto soltanto il 3,8% delle preferenze.

Il risultato del voto dà nuova forza a chi è favorevole a un’alleanza tra i M5S e il PD, in vista di altre elezioni regionali prima delle elezioni europee di giugno: Abruzzo (10 marzo), Basilicata (21-22 aprile) e Piemonte (8-9 giugno).

Fin dall’inizio, le elezioni regionali sarde hanno spaccato la coalizione di centrodestra, già in crisi su altri fronti, a partire dalla posizione sulla scena europea.

La Meloni ha imposto Truzzu all’alleato Salvini ancor prima che il presidente uscente della Lega, Christian Solinas, fosse travolto dall’accusa di corruzione per un caso di compra-vendita di immobili. Dopo la sconfitta, tuttavia, Meloni e altri membri del partito hanno accusato la Lega di aver ostacolato il loro candidato favorendo il voto frammentato.

È interessante notare che la coalizione di centrodestra ha perso contro un centrosinistra diviso, considerando che un terzo candidato sostenuto da alcuni partiti di centrosinistra, Renato Soru, ha ottenuto l’8,6% dei voti.

(Simone Cantarini|Euractiv.it)

Leggi qui l’articolo originale.