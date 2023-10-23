Il leader del PPE Weber critica la chiusura delle frontiere: occorre un approccio strutturato a livello UE

Diversi Paesi dell’UE, tra cui Germania e Italia, hanno recentemente introdotto controlli temporanei alle frontiere per arginare l’immigrazione irregolare, sferrando un duro colpo all’area Schengen. Ma Manfred Weber, Il leader del Partito popolare europeo (il gruppo di centrodestra dell’UE, PPE), sabato ha dichiarato di avere qualche dubbio sull’efficacia di questa misura per ridurre gli ingressi irregolari.

Anche i membri del PPE, come lo stesso partito di Weber, la CDU/CSU di centro-destra, hanno chiesto a gran voce nuovi controlli, spingendo il leader a ricordare al suo partito l’importanza di una risposta europea a lungo termine alla crescente migrazione.

Anche il conflitto in corso in Medio Oriente ha accelerato la tendenza al controllo delle frontiere, tra i timori che possa portare a un aumento dei rifugiati dalla Palestina.

“Voglio chiedervi se crediamo seriamente che la reintroduzione dei controlli alle frontiere sia la soluzione”, ha detto Weber, parlando alla conferenza annuale dell’ala giovanile della CDU/CSU.

“Ho una fiducia limitata, per non dire nulla”, ha continuato.

Pur approvando i controlli temporanei, Weber ha chiesto che i Paesi dell’Unione europea garantiscano in ultima istanza “la sicurezza delle nostre frontiere [esterne] e la libertà di movimento all’interno dell’Europa”.

La conferenza era a tema europeo, ma l’intensa attenzione del partito verso la migrazione e il confronto con il governo di coalizione di centro-sinistra tedesco è emersa chiaramente nei discorsi che hanno preceduto quello di Weber.

Markus Söder, leader della CSU, l’ala bavarese del partito, ha esortato il governo ad adottare un regime di frontiere interne ancora più rigido, mentre Friedrich Merz, il leader nazionale, si è concentrato sull’approccio presumibilmente esitante della maggioranza in materia di migrazione.

Silenzio sull’Europa

Nonostante siano i due favoriti per la corsa alla candidatura da cancelliere nelle fila della CDU/CSU nel 2025, né Merz né Söder hanno finora presentato una visione più concreta sulla politica europea ed estera.

La CDU/CSU è attualmente in pole position nella corsa alla cancelleria, avendo aumentato il suo vantaggio nei sondaggi nazionali dopo due recenti vittorie nelle elezioni regionali.

Il silenzio del partito nazionale sulle questioni europee è tanto più sorprendente in quanto esercita una certa influenza. Oltre a Weber, che è il leader del gruppo più grande al Parlamento europeo, ha partecipato alla conferenza anche Ursula von der Leyen, membro della CDU e presidente della Commissione europea.

Von der Leyen ha anche sottolineato la necessità di una maggiore integrazione in risposta ai problemi dominanti nella politica mondiale.

“Quando si tratta di grandi sfide, la risposta migliore è la nostra comunità europea”, ha dichiarato nel suo discorso di domenica.

In definitiva, ha detto Weber, la CDU/CSU dovrà fare di più che lamentarsi delle politiche europee del governo, invitando il partito a sviluppare “un’idea chiara dell’Europa di domani e a chiedere di essere eletto su questo mandato”.

(Nick Alipour | Euractiv.de)