Il cancelliere tedesco invita la Cina a fare pressioni sulla Russia per la pace

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato martedì (20 giugno) la Cina a fare pressioni sulla Russia affinché ritiri le truppe e ponga fine alla guerra in Ucraina.

L’appello di Scholz è giunto dopo l’ultima tornata di consultazioni governative sino-tedesche a Berlino.

“Ho chiesto nuovamente al governo cinese di far leva sulla Russia per quanto riguarda la guerra”, ha detto Scholz, parlando insieme al primo ministro cinese Li Qiang.

“La Russia deve ritirare le sue truppe, altrimenti non cambierà nulla”, ha detto, aggiungendo che Pechino non dovrebbe fornire armi alla Russia e che la guerra in Ucraina non dovrebbe diventare un conflitto congelato. Scholz ha anche sottolineato la responsabilità della Cina come membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

È la prima volta che i due governi si incontravano dall’inizio dell’aggressione russa.

Il cancelliere tedesco ha accennato brevemente ad altri temi critici come le restrizioni alla libertà di stampa, chiedendo “libertà e apertura anche per i giornalisti”. Ha chiesto alla Cina di dare più spazio ai corrispondenti tedeschi per raccontare il Paese.

Scholz ha anche affrontato la difficile situazione dei diritti umani dei lavoratori cinesi, affermando che un miglioramento dei diritti umani universali e delle condizioni di produzione è nell’interesse di entrambi i Paesi.

Il primo ministro cinese, per il quale l’incontro faceva parte del suo primo viaggio ufficiale all’estero, non ha risposto direttamente alle osservazioni di Scholz.

Ha invece elogiato il carattere “orientato alla pratica” delle consultazioni e ha ripetutamente sottolineato l’interesse della Cina per una più stretta collaborazione con la Germania.

“La Cina e la Germania dovrebbero lavorare fianco a fianco per promuovere la pace nel mondo e lo sviluppo globale”, ha dichiarato Li, aggiungendo che la Cina apprezza le sue relazioni con la Germania e l’Europa e continuerà a fare sforzi per sostenere il dialogo.

La posizione della Germania sulla Cina

La scorsa settimana, Berlino ha pubblicato la sua strategia di sicurezza nazionale, la prima dal dopoguerra.

Anche se il governo dovrebbe pubblicare nel corso dell’estate una strategia più completa sulle relazioni con la Cina, il piano nazionale ha riconosciuto che le ambizioni egemoniche di Pechino sono una minaccia per la sicurezza internazionale, pur facendo riferimento al gigante asiatico sia come concorrente che come partner.

La linea cauta della Germania è sempre più in contrasto con i toni dell’UE.

La prima Strategia europea di sicurezza economica, presentata martedì 20 giugno, prevede che “l’eccessiva dipendenza da un singolo Paese, soprattutto quando questi hanno modelli e interessi sistemicamente divergenti, riduce le opzioni strategiche dell’Europa e mette a rischio le nostre economie e i nostri cittadini”, richiamandosi esplicitamente a Cina e Russia.

L’UE presenta la strategia di sicurezza economica per limitare i rischi e le ingerenze di Paesi terzi Garantire che il capitale, le conoscenze, le competenze e la ricerca delle imprese europee “non vengano utilizzate in modo improprio da alcuni Paesi per applicazioni militari”. È questo uno dei principali punti della Comunicazione congiunta sulla Strategia europea di sicurezza …

Più collaborazione, ma dove?

Nonostante la cauta critica di Scholz, entrambi i governi sono stati ansiosi di sottolineare lo spazio per la collaborazione su interessi che si sovrappongono.

Parlando ai giornalisti a Berlino, i due leader hanno sottolineato l’importanza di lavorare insieme su commercio, salute e politica ambientale.

Hanno inoltre annunciato il lancio di un meccanismo di dialogo e cooperazione sul cambiamento climatico e la trasformazione verde. Per monitorare gli sviluppi in questo settore, le due parti hanno concordato un forum annuale di alto livello guidato dal ministro federale per la Protezione del clima Robert Habeck e dal presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), Zheng Shanjie.

Il governo di Scholz è intenzionato a ridurre al minimo le perturbazioni commerciali per le imprese tedesche, dato che la Cina rimane il principale partner commerciale bilaterale della Germania.

Tuttavia, trovare un equilibrio è un’arte delicata, di fronte alla politica estera sempre più aggressiva della Cina.

Questo equilibrio tra commercio e geopolitica è stato esemplificato lunedì dalla finalizzazione del controverso accordo che avrebbe dato al gruppo statale cinese Cosco una partecipazione del 24,99% in un terminal container del porto di Amburgo.

L’accordo portuale era stato fortemente criticato per i timori di una crescente influenza della Cina sulle infrastrutture europee.

[A cura di Alexandra Brzozowski/Oliver Noyan/Nathalie Weatherald]