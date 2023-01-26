Il Belgio invierà all’Ucraina “aiuti sostanziali”, però non carri armati

Il Belgio invierà nuovi “aiuti sostanziali” all’Ucraina, che non includeranno però carri armati in quanto le disponibilità per la difesa del Paese sono limitate. Ad avanzare la proposta la ministra della Difesa Ludivine Dedonder, che ha anticipato la presentazione dello schema al Consiglio dei ministri di venerdì.

Parlando alla stazione radio Bel RTL mercoledì, Dedonder ha confermato che la sua proposta di aiutare ulteriormente l’Ucraina non includerà carri armati.

“Questo venerdì, al Consiglio dei ministri, proporrò ulteriori aiuti per soddisfare le urgenti necessità degli ucraini in termini di difesa aerea e guerra anticarro, oltre che di munizioni”.

Circa 10 anni fa, il Belgio ha venduto molti dei suoi carri armati perché non erano più operativi. Sebbene possano essere riacquistati, Dedonder ha sostenuto che le aziende che hanno acquistato i carri armati chiedono ora un prezzo che ha definito “irragionevole”.

“Le riserve sono stati vendute per l’equivalente di 10-15.000 euro perché non più operative. […] Stiamo valutando un prezzo di rivendita di 500.000 euro, per l’attrezzatura conservata nei magazzini e per la quale non è stato fatto alcun lavoro di riparazione”, ha spiegato.

Ciò significa che il Belgio non seguirà l’esempio della Germania nell’invio di carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca all’Ucraina, nonostante il cancelliere Olaf Scholz abbia dato il via libera ad altri Paesi che ne sono in possesso.

La mossa della Germania è arrivata dopo mesi di crescenti pressioni da parte dei partner internazionali e dei partner della coalizione di governo di Scholz. La Germania ha infatti esitato a consegnare carri armati all’Ucraina, sostenendo che ciò potrebbe potenzialmente aggravare il conflitto e avere un impatto diretto sulla Nato.

Nel frattempo, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato mercoledì che il suo Paese invierà a Kyiv 31 carri armati Abrams, tra i più recenti al mondo, una mossa accolta con favore dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Martedì, Dedonder ha ricevuto una delegazione parlamentare ucraina, con la quale ha discusso del sostegno militare e dei nuovi aiuti militari in preparazione.

“Continuiamo a lavorare insieme ai nostri partner internazionali per sostenere l’Ucraina e siamo uniti al popolo ucraino”, ha dichiarato su Twitter.

Oleksandr Kornienko, vicepresidente del Parlamento ucraino, che faceva parte della delegazione, ha chiesto al Parlamento federale belga di fornire all’Ucraina più armi per combattere l’invasione della Russia.

“Più armi possono condurci alla pace. Può sembrare una contraddizione, ma è la realtà. Senza queste armi, la guerra durerà per anni”, ha detto Kornienko.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, il Belgio ha già consegnato fucili d’assalto, mitragliatrici, lanciarazzi, lanciagranate anticarro e missili anticarro, inviando attrezzature militari per un valore totale di 90 milioni di euro, ha aggiunto Dedonder.

(Arthur Riffaud | EURACTIV.com)