I socialisti portoghesi di nuovo in testa ai sondaggi anche dopo lo scandalo per corruzione

Il partito socialista portoghese è di nuovo in testa ai sondaggi, a sole cinque settimane dalle elezioni parlamentari del 10 marzo, dopo essersi ripreso dallo scandalo di corruzione che ha scosso il partito a novembre 2023.

I socialisti si sono ripresi dallo scandalo di corruzione che ha scosso il partito il 7 novembre e che ha portato alle dimissioni del Primo Ministro António Costa, arrivando ora al 30% delle preferenze rispetto al 25% del 14 novembre, secondo le ultime proiezioni di Europe Elects per Euractiv.

Tuttavia, sono ancora lontani dal 41% raggiunto nelle elezioni del 2022.

Dall’altra parte dello spettro, il PSD (PPE) di centro-destra ottiene il 27% e il Chega di estrema destra il 18% – insieme raggiungono il 46%.

Nonostante il leader del PSD Luis Montenegro abbia affermato che non collaboreranno con l’estrema destra, i socialisti sono cauti e guardano alla coalizione di governo regionale che i due partiti di destra hanno concordato ad Acores nel 2020.

“Sappiamo che senza un accordo [con l’estrema destra] ci sono zero possibilità che il PSD governi o guidi un governo in Portogallo. Quindi o una vittoria del PSD significa instabilità politica in Portogallo. Oppure c’è un’alleanza?”, ha detto il leader dei socialisti, Pedro Nunes Santos, a un gruppo di giornalisti il 31 febbraio al Parlamento europeo.

Nessuna collaborazione socialisti-PSD in vista

Tuttavia, alla domanda di Euractiv se i socialisti sarebbero aperti a collaborare con il PSD dopo le elezioni per evitare che l’estrema destra arrivi al governo – come accadde nel 1983 – Santos ha affermato che è “quasi impossibile” perché sarebbe “negativo per la democrazia”.

“Il sistema democratico portoghese ha bisogno di alternative, di una valvola di sfogo per i politici e i partiti, di centro-destra e di sinistra”, ha detto Santos, sostenendo che un governo di centro contribuirebbe all’ascesa di Chega.

“Abbiamo anche una visione molto diversa del Portogallo, della nostra società e delle nostre politiche. Quindi è quasi impossibile”, ha aggiunto.

L’altra opzione per i socialisti sarebbe, secondo gli attuali sondaggi, quella di raccogliere un’ampia maggioranza complessa e frammentata composta da tutte le forze di sinistra per raggiungere il 45%, avendo potenzialmente bisogno anche del sostegno dei liberali (IL), che secondo le proiezioni dovrebbero ottenere il 6% dei voti.

Schmit e le elezioni europee

“Abbiamo un bel candidato, un candidato eccellente, con competenza, esperienza, con una comprovata esperienza”, ha detto Santos quando gli è stato chiesto del candidato socialista leader dell’UE per le elezioni europee di giugno, il commissario Nicolas Schmit.

Tuttavia, i partiti politici portoghesi inizieranno a prepararsi per le elezioni europee di giugno solo dopo le elezioni di marzo, come ha dichiarato Santos: “Le elezioni legislative sono decisive per la vita del popolo portoghese, è su questo che siamo concentrati”.

Qui l’articolo originale.

[A cura di Nathalie Weatherald]