I socialdemocratici e i liberali rumeni presenteranno una lista comune alle elezioni europee

Il PSD e il PNL hanno deciso di unire le elezioni europee con quelle locali e di presentare candidati comuni per il Parlamento europeo.

Dopo mesi di negoziati, i socialdemocratici e i liberali hanno deciso di unire le elezioni parlamentari europee e le elezioni locali, che si terranno a giugno 2024, per garantire “la massima affluenza possibile dei cittadini al voto”, ha dichiarato il leader del PNL Nicolae Ciucă.

Un’altra ragione è quella di mitigare il rischio che i movimenti estremisti guadagnino terreno. La decisione garantirà “la stabilità politica, la coerenza dell’atto di governo e la prevenzione di una situazione di collasso in caso di conflitto al confine con la Romania”, ha spiegato Ciucă.

Per le elezioni locali, potrebbero essere create alleanze strategiche in specifiche regioni e città.

Il primo ministro Marcel Ciolacu ha proposto che la lista per il Parlamento europeo sia guidata da una donna non appartenente al PSD o al PNL.

Alla domanda se questo candidato potrebbe essere Luminiţa Odobescu, attuale ministra degli Esteri, Ciolacu ha preferito non rispondere.

Fonti politiche hanno affermato che i socialdemocratici sono propensi a nominare un “tecnocrate” con posizioni di sinistra.

Le elezioni presidenziali potrebbero tenersi a settembre, seguite da quelle parlamentari a novembre o dicembre.

La vicepresidente del partito REPER, la deputata Oana Cambera, ha espresso preoccupazione per la possibilità che le fazioni estremiste prendano piede a causa di questa decisione elettorale.

“Accorpare le elezioni è una cattiva idea che costerà a tutti noi. Invece di allontanarci dal pericolo estremista, ci porterà più vicino all’orlo dell’abisso”, ha dichiarato.

(Cătălina Mihai, Sebastian Rotaru | Euractiv.ro)

Leggi qui l’articolo originale.