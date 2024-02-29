I partiti di governo italiani puntano sulle prossime elezioni regionali in Abruzzo

Le elezioni in Abruzzo potrebbero rappresentare un punto di svolta per la coalizione di destra guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poiché la sinistra, ora unita e che ha guadagnato terreno nelle recenti elezioni regionali in Sardegna, sembra destinata a rappresentare una minaccia a livello nazionale e per le prossime elezioni europee.

La sconfitta in Sardegna è un boccone amaro per i partiti di destra del governo italiano. La Meloni è stata messa in discussione per aver imposto Paolo Truzzu come candidato governatore, soprattutto perché in contrasto con la scelta del leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, che invece avrebbe preferito confermare il governatore uscente Christian Solinas.

Ma ora tutti gli occhi sono puntati sull’Abruzzo, con le elezioni fissate per il 10 marzo.

Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, attuale governatore della regione, sarà nuovamente il candidato del centrodestra.

“C’è l’opportunità di tornare a vincere subito. Sono assolutamente ottimista sia per il risultato del centrodestra che per quello della lista della Lega. Ogni tanto le cadute possono servire per verificare cosa si può fare di più e meglio”, ha detto Salvini.

Quanto al centrosinistra, che ha vinto le elezioni in Sardegna, seppur con un margine ristretto, si presenterà nuovamente unito alle elezioni abruzzesi, sperando che soffi lo stesso vento.

“Era dal 2015 che non vincevamo una regione dove governava la destra”, ha commentato Schlein, la segretaria del Partito Democratico (PD/S&D). Il PD e il Movimento Cinque Stelle (M5S) dell’ex premier Giuseppe Conte stanno provando a superare le loro differenze a favore del cosiddetto “campo largo”.

“Per riuscire a creare un progetto solido che possa convincere l’elettorato, l’alleanza tra PD e M5S è l’unica strada”, ha aggiunto la neo governatrice della Sardegna, Alessandra Todde (M5S).

Ma l’ottimismo è stato più misurato per Conte, che ha parlato di una competizione “complicata”.

“C’è una giunta di centrodestra (gruppo dirigente) uscente, e quando ci sono le elezioni c’è tutto un sistema clientelare che funziona con piccoli microfinanziamenti”, ha avvertito.

Secondo Winpoll, la competizione per la presidenza regionale appare estremamente serrata tra i candidati in corsa, con Marsilio che raccoglie il 50,4% dei voti contro il 49,6% di Luciano D’Amico (PD), escludendo gli indecisi e coloro che non intendono votare (34%).

(Federica Pascale | Euractiv.it)

