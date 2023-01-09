I partiti bulgari hanno l’ultima possibilità per formare un governo

Il Presidente Rumen Radev dovrebbe presto conferire il terzo e ultimo mandato per la formazione del governo. Se i partiti non dovessero riuscire a formare una coalizione, i bulgari sarebbero richiamati alle urne per la quinta volta in cinque anni.

Alla fine dello scorso anno, il partito dell’ex primo ministro bulgaro Boyko Borissov non è riuscito a formare un governo dopo aver proposto senza successo il candidato non di partito Prof. Nikolay Gabrovski, neurochirurgo, come primo ministro.

Venerdì (6 gennaio), anche il Prof. Nikolay Denkov, nominato Primo Ministro da Noi continuiamo il cambiamento, non ha ottenuto il sostegno del Parlamento dopo che le quattro priorità nazionali da lui proposte sono state respinte. Il partito di Denkov restituirà il mandato di formare un governo senza nemmeno essere votato dai deputati.

Tutti gli occhi sono ora puntati sul presidente Rumen Radev, che deve scegliere la forza politica che farà l’ultimo e terzo tentativo.

Secondo molti, un terzo mandato per formare un governo ha le migliori possibilità di successo, ma le speranze non sono troppo alte. Se anche questo tentativo dovesse fallire, all’inizio di aprile il Paese più povero dell’UE terrà le sue quinte elezioni generali negli ultimi cinque anni.

Si tratta della peggiore crisi politica del Paese dalla caduta del regime totalitario comunista alla fine del 1989. Allo stesso tempo, mentre il sentimento filo-russo rimane alto nel Paese (quasi il 40%), la Bulgaria rimane un alleato chiave sul fianco orientale di fronte all’aggressione russa in Ucraina.

Domenica, il leader del GERB Boyko Borissov ha invitato il leader della piccola coalizione pro-europea Bulgaria Democratica, Hristo Ivanov, a formare un governo e a invitare i partiti parlamentari a firmare un nuovo contratto sociale per la governance del Paese. Borissov ha affermato che i ministri del possibile nuovo governo devono impegnarsi a non commettere azioni illegali e a non entrare in schemi di corruzione.

Ivanov è tra i politici più orientati al consenso del Parlamento e ha chiesto un accordo sulle principali priorità del Paese: la riforma giudiziaria, l’ingresso in Schengen e nell’Eurozona.

“Sono d’accordo con Hristo Ivanov sull’importanza di avere un governo. Conosco bene Ivanov. Che annunci la composizione del governo, ci inviti e dica a quali condizioni tutto può accadere. Che si firmi un documento. La parola giusta, Hristo; questo documento è un nuovo contratto sociale”, ha detto il leader di GERB e si è detto pronto a sostenere la riforma giudiziaria richiesta da Bulgaria Democratica.

Continuiamo il Cambiamento non ha ancora preso una decisione riguardo al terzo tentativo di formare un governo.

Radev, da parte sua, non è obbligato a scegliere i candidati proposti e può dare a un altro leader politico il mandato di formare un nuovo governo.

“A meno che non avvenga un miracolo, le elezioni si terranno all’inizio di aprile. Se accadrà un miracolo – vediamo un programma che fa progredire la Bulgaria, che spezza la corruzione e vediamo una composizione in grado di realizzarlo – lo sosterremo, ma sono un po’ scettico che ciò accada. Se accadrà, sono scettico sul fatto che gli altri partiti lo sosterranno”, ha dichiarato Asen Vassilev, co-presidente di Continuiamo il Cambiamento.

