I Paesi Bassi vogliono approfondire la sicurezza dell’UE all’interno della NATO

In un discorso tenuto mercoledì a Maastricht, la ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren (D66/Renew Europe) ha dichiarato che l’UE sarebbe in ritardo nella cooperazione in materia di sicurezza e difesa, e i Paesi Bassi intendono assumere un ruolo di primo piano nel promuovere un approccio più proattivo e autonomo.

Il discorso di Ollongren, che faceva parte del programma di preparazione alla Giornata dell’Europa del 9 maggio, si è concentrato principalmente sulla questione dell’autonomia strategica dell’Ue in materia di sicurezza.

“Il sogno europeo, la promessa europea. Per proteggere questo ideale, i Paesi Bassi vogliono assumere un ruolo guida nell’approfondimento della politica di sicurezza e di difesa dell’UE”, ha affermato Ollongren, lamentando che l’UE è stata “colta di sorpresa” dalla guerra della Russia in Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

“Mentre l’integrazione europea sul fronte economico è cresciuta negli ultimi decenni, la cooperazione in materia di sicurezza e difesa è rimasta indietro”, ha aggiunto. “Soprattutto nel momento in cui la NATO acquista una nuova importanza a causa della guerra sul suo fianco orientale, un ruolo europeo a pieno titolo all’interno dell’alleanza è fondamentale”, ha aggiunto.

Ollongren ha proposto diverse misure concrete per rafforzare l’autosufficienza dell’Europa, tra cui il rafforzamento dell’industria europea della difesa “per aiutare l’Ucraina”, l’approvvigionamento comune di armi all’interno dell’Ue e l’aumento della cooperazione europea su base operativa.

La ministra ha anche auspicato che l’Europa assuma un ruolo più ampio sul fianco orientale della NATO, oltre a mantenere la cooperazione con il Regno Unito, che “è e rimane una superpotenza militare”.

Ollongren ha poi criticato la dipendenza dell’Ue da potenze straniere, non solo nel campo della sicurezza ma anche delle materie prime.

“[…] [Abbiamo] pensato troppo poco alla nostra sicurezza. Per quella ci siamo affidati agli americani. Per la nostra gigantesca prosperità economica, ci siamo resi troppo dipendenti dalle materie prime a basso costo, dall’energia e dalla produzione di Paesi come la Russia e la Cina”, ha dichiarato.

Di recente, le relazioni con la Cina si sono notevolmente deteriorate dopo che i servizi segreti olandesi (Aivd) hanno indicato il Paese come “la più grande minaccia” per la sicurezza olandese, con funzionari cinesi che hanno accusato i Paesi Bassi di avere una “mentalità da guerra fredda”. Gli olandesi hanno anche introdotto restrizioni all’esportazione di chip verso la Cina, sulla base di un accordo con Giappone e Stati Uniti.

La Cina accusa i Paesi Bassi di "mentalità da guerra fredda" Durante una conferenza stampa, il portavoce degli Affari esteri cinesi Wang Wenbin ha dichiarato che i Paesi Bassi dovrebbero abbandonare la loro “mentalità da guerra fredda” e smettere di evocare conflitti. Le osservazioni di Wang Wenbin rispondevano ad un rapporto pubblicato il …

(Benedikt Stöckl | EURACTIV.com)