I media dei Paesi nordici svelano una rete di spionaggio russo

Secondo un documentario trasmesso mercoledì, un programma militare russo avrebbe mappato parchi eolici offshore, gasdotti, cavi elettrici e reti internet in Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia.

Il documentario, Skyggekrigen, prodotto dall’emittente pubblica danese Dr in collaborazione con le emittenti televisive norvegesi, svedesi e finlandesi, ha rivelato che l’obiettivo dell’operazione russa è presumibilmente quello di pianificare ed eseguire sabotaggi contro i Paesi nordici, compreso il taglio di cavi elettrici e quelli per la trasmissione di dati attraverso l’Atlantico e il resto d’Europa.

Secondo le fonti utilizzate dai quattro media, il programma militare fa parte dei preparativi russi in vista di un conflitto di grandi dimensioni con l’Occidente e un gran numero di navi militari e civili sta navigando nelle acque nordiche per scoprire cosa c’è sul fondo marino e come sono interconnesse le infrastrutture.

“In caso di conflitto con l’Occidente, sono pronti e sanno dove colpire se vogliono paralizzare la società danese”, ha dichiarato Anders Henriksen, capo del controspionaggio del servizio di intelligence danese (Politiets Efterretningstjeneste, Pet).

Nils Andreas Stensønes, capo dei servizi segreti norvegesi, ha dichiarato che il programma militare rappresenta una capacità strategica per la Russia, considerata essenziale e controllata direttamente da Mosca.

Dr, insieme alle stazioni televisive norvegesi (Nrk), svedesi (Svt) e finlandesi (Yle), nella sua indagine ha ottenuto comunicazioni radio intercettate dalla marina russa, rivelando che “navi fantasma” russe navigano nelle acque nordiche, spegnendo i loro trasmettitori del sistema di identificazione automatica (Ais), per impedirne l’individuazione.

Un esempio è la nave della marina russa “Admiral Vladimirsky”. Ufficialmente la nave è impegnata in ricerche oceanografiche, ma secondo le fonti di Dr viene utilizzata anche per lavori di intelligence, in quanto ha inviato messaggi radio con i dettagli delle sue posizioni a una base della flotta in Russia.

Sulla base delle comunicazioni radio intercettate, gli autori del documentario hanno rivelato che l’Admiral Vladimirsky ha navigato per un mese nel Mar Baltico, a Storebælt, allo stretto di Kattegat e al Mare del Nord. La nave è passata vicino ad alcuni parchi eolici offshore, dove è rimasta per diversi giorni.

Secondo fonti di intelligence ed esperti, l’obiettivo della missione dell’ammiraglio Vladirmirsky nelle acque nordiche era quello di preparare un sabotaggio in modo che la Russia potesse potenzialmente paralizzare la fornitura di energia elettrica nell’Europa nord-occidentale.

“Questo è ciò che fanno le navi da ricerca – come parte della preparazione di una grande guerra con la Nato”, ha rivelato nel documentario una fonte di un servizio di intelligence occidentale.

In particolare, la nave russa ha probabilmente mappato i cavi di alimentazione e di dati dai parchi eolici offshore alla rete terrestre e le loro interconnessioni, nonché la posizione di altre infrastrutture critiche.

Rivelazioni prese sul serio

In Svezia, l’ex ministro della Difesa Peter Hulqvist ha dichiarato che negli ultimi anni sono state individuate 50 “navi fantasma” russe nella regione nordica, 27 delle quali in acque svedesi.

Secondo Hulqvist, c’è una chiara e seria intenzione dietro a ciò che le navi russe stanno effettivamente facendo.

“Si tratta di fornire una base per la pianificazione bellica russa direttamente contro la Svezia. L’obiettivo è scoprire come sabotare i sistemi svedesi”, ha dichiarato all’emittente svedese Svt.

Anche i rappresentanti del governo svedese hanno reagito bruscamente alla rivelazione di una rete estesa di spionaggio russo dal mare.

Secondo Mikael Oscarsson, portavoce del partito cristiano-democratico per la politica di difesa, il comportamento è “inaccettabile” e la questione sarà sollevata giovedì in seno alla commissione per la difesa.

Le forze armate svedesi, l’intelligence militare svedese e il servizio di sicurezza saranno chiamati a prendere provvedimenti, ha dichiarato a Svt.

La scoperta della mappatura russa e dei potenziali piani di sabotaggio nella regione nordica ha sollevato preoccupazioni anche tra le autorità danesi, norvegesi e finlandesi.

Il governo danese ha chiesto maggiore sicurezza intorno ai suoi parchi eolici offshore e l’Agenzia danese per l’energia ha ordinato una revisione urgente dei piani di sicurezza e di emergenza per il settore eolico offshore.

Anche il ministero della Difesa norvegese ha espresso preoccupazione per la situazione e la sta monitorando da vicino.

Contattata da Euractiv a proposito della sicurezza delle infrastrutture critiche dell’Ue, la Commissione europea ha preferito non rispondere.

(Charles Szumski | EURACTIV.com)