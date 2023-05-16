I greci si preparano all’incertezza post-elettorale tra le polemiche

I greci voteranno il 21 maggio in una delle elezioni nazionali più imprevedibili degli ultimi anni, con l’incertezza della formazione di un nuovo governo e con i principali esponenti politici che litigano sull’attendibilità dei sondaggi, che favorirebbe il partito conservatore al governo.

Le elezioni si terranno in base alla nuova legge elettorale, che applica un sistema proporzionale al primo turno, e gli analisti stimano che un partito che voglia governare da solo dovrebbe ottenere il 46% dei voti complessivi, cosa difficile.

Altrimenti, il partito più forte dovrà negoziare con altri per formare un governo di coalizione, iniziativa piuttosto insolita nella politica greca.

I tre principali partiti in corsa sono l’attuale partito di governo Nuova Democrazia (PPE), il principale partito di opposizione di sinistra Syriza (Sinistra UE) e i socialisti (Pasok – S&D).

Nuova Democrazia preferisce un governo a partito unico, mentre Syriza ha chiarito di puntare a una “coalizione progressiva” con i socialisti.

Il Pasok, dal canto suo, dovrebbe svolgere il ruolo di kingmaker, ma il partito ha tenuto le carte coperte, sebbene il suo programma elettorale sia molto più vicino a quello di Syriza.

Nuova Democrazia e Syriza sono considerati ideologicamente opposti e qualsiasi collaborazione tra loro è esclusa.

Se i negoziati per un governo di coalizione dovessero fallire, a luglio si terrebbe un secondo turno, in cui uno o più partiti avranno bisogno di quasi il 37% dei voti per formare un governo.

A seconda della sua performance, il primo partito otterrà alcuni seggi “bonus” ridistribuiti da coloro che non hanno superato la soglia di sbarramento.

L’acceso dibattito sui sondaggi

Nuova Democrazia è stata finora in testa a tutti i sondaggi pubblicati dai media nazionali.

Secondo EuropeElects, che fornisce la media dei sondaggi nazionali, Nuova Democrazia potrebbe ottenere il 36,6% dei voti al primo turno, seguita da Syriza al 29,5% e dal Pasok al 10,3%.

Syriza ha recentemente chiesto maggiore trasparenza ai sondaggisti, chiedendo di pubblicare i dati di raccolta dei loro sondaggi. Tuttavia, la proposta è stata respinta sia da Nuova Democrazia che dall’Associazione delle società di sondaggi.

“Non guardate i sondaggi”, ha detto recentemente il capo di Syriza Alexis Tsipras ai suoi sostenitori durante un discorso a Salonicco.

Il portavoce del governo Akis Skertsos ha risposto che mettere in discussione i sondaggi è una tattica da perdenti.

Syriza insiste sul fatto che non è possibile che il partito al governo veda aumentare i propri consensi, soprattutto a un paio di settimane dall’incidente ferroviario mortale che ha ucciso 57 persone e creato una forte frattura con la nazione.

Non è la prima volta che i sondaggi sono messi in discussione in Grecia.

Ad esempio, tutti i sondaggi hanno fallito clamorosamente nel prevedere il risultato del referendum greco del 2015 e non sono stati in grado di prevedere la performance elettorale di Syriza in diverse votazioni successive.

Alcuni analisti suggeriscono che il problema potrebbe essere strutturale, considerando che la metodologia di sondaggio seguita in Grecia si concentra principalmente sulle interviste telefoniche e le aziende di conseguenza non riescono a identificare gli elettori più giovani e progressisti.

Il “sondaggio dei sondaggi”

Allo stesso tempo, le società multinazionali che operano nella borsa di Atene conducono i propri sondaggi con la tradizionale e più costosa metodologia del voto, cioè compilando un questionario di persona.

Inoltre, utilizzano speciali algoritmi per analizzare i risultati pubblicati da altre società di sondaggi, tenendo conto delle deviazioni che hanno mostrato nei precedenti periodi elettorali e assegnando loro il corrispondente coefficiente di accuratezza.

Per certi versi, il processo assomiglia ai sondaggi delle agenzie specializzate statunitensi come FiveThirtyEight.

A EURACTIV è stato mostrato uno di questi sondaggi, consegnato venerdì scorso (12 maggio) a dirigenti di alto livello della società che lo ha commissionato, ma anche a influenti attori europei.

Le stime differiscono significativamente dai sondaggi pubblicati, che mostrano una corsa testa a testa tra Nuova Democrazia e Syriza.

Tuttavia, le proiezioni indicano chiaramente che ci sono poche possibilità per uno dei due di formare un governo di coalizione con il terzo partito dopo il primo turno.

Tuttavia, la valutazione di questa metodologia del risultato elettorale si basa sul numero di voti.

Secondo questo sondaggio, Nuova Democrazia dovrebbe ottenere 1.890.000 voti, seguita da Syriza con 1.860.000 voti e dal Pasok con 510.000 voti.

Il tasso di astensione corrisponde alle precedenti elezioni nazionali greche tenutesi nel luglio 2019.

La Grecia è uno dei Paesi dell’UE con il più alto astensionismo nominale (42% nel 2019), ma è difficile valutare in che misura questa percentuale corrisponda alla realtà poiché le liste elettorali sono raramente aggiornate.

Tuttavia, si stima che un’eventuale riduzione dell’astensione sia nell’interesse di Syriza, dal momento che la maggior parte degli astenuti sono in genere cittadini più giovani.

Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Eteron per la ricerca e il cambiamento sociale, circa 430.000 giovani elettori greci giocheranno un ruolo decisivo nelle prossime elezioni.

Il governo conservatore ha risposto negativamente alle richieste di tutti i partiti di opposizione di far partecipare alle elezioni i giovani che saranno lontani dal loro collegio elettorale, soprattutto quelli impiegati in lavori stagionali.

La posizione di Bruxelles

Nel frattempo, i funzionari dell’UE hanno adottato un approccio “attendista”, ma sono tutt’altro che certi sull’ipotesi che si formi un governo dopo il primo turno.

EURACTIV è stata informata che, a causa dell’incertezza sull’esito del voto greco e della possibilità di avere solo un governo tecnico da lunedì prossimo, la Commissione europea intende accelerare l’adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni UE contro Mosca questa settimana, prima delle elezioni greche.

Secondo gli addetti ai lavori, Atene, desiderosa di proteggere la sua industria marittima, ha sollevato delle riserve sulle sanzioni proposte, relative al trasporto marittimo e qualsiasi ulteriore trattativa potrebbe ritardare significativamente l’adozione del nuovo pacchetto.

È quindi fondamentale raggiungere un compromesso questa settimana, ha dichiarato un diplomatico dell’UE a EURACTIV.

(Sarantis Michalopoulos – a cura di Zoran Radosavljević, Benjamin Fox | EURACTIV.com)