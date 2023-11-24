I greci furiosi ricordano le dichiarazioni di Wilders sulla crisi economica di dieci anni fa

All’indomani delle elezioni in Olanda i principali media ellenici hanno reagito negativamente alla vittoria del partito di estrema destra PVV, affermando che il suo leader, Geert Wilders, ha costruito la sua carriera populista sulle ceneri della crisi economica e finanziaria che oltre dieci anni fa colpì assai duramente la Grecia.

All’epoca della crisi, Wilders si oppose fermamente a qualunque operazione di salvataggio da parte dell’Unione europea, sostenendo invece l’opportunità di una espulsione della Grecia dall’Eurozona, una Grexit ante litteram.

In particolare, i media hanno fatto riferimento al giugno 2011 – quando la Grecia, in piena crisi, aveva ricevuto i primi aiuti finanziari – in cui Wilders si è reso protagonista di un’azione provocatoria davanti all’ambasciata di Atene all’Aia.

Il deputato Teun van Dijck si fece fotografare con un cartello raffigurante una banconota da mille dracme, chiedendo alla Grecia di tornare alla sua precedente valuta e abbandonare l’euro.

I media hanno anche riferito che diversi anni dopo, nel 2017, il leader dell’estrema destra olandese si è scagliato di nuovo contro i greci, accusandoli di aver “imbrogliato” e dilapidato i propri averi in “ouzo e souvlaki [una tipico piatto greco]” per poi chiedere l’aiuto europeo.

Le Pen: adesso i Paesi Bassi possono scegliere il loro futuro nell'UE, come il Regno Unito Dopo la vittoria del Partito della Libertà (PVV, Identità e Democrazia) di Geert Wilders alle elezioni olandesi del 22 novembre scorso, giovedì Marine Le Pen ha dichiarato che i cittadini olandesi dovrebbero pronunciarsi sul loro futuro nell’UE attraverso un referendum, …

La maggior parte dei titoli degli articoli pubblicati ha descritto Wilders come “anti-greco”, sottolineando che ha costruito la sua carriera politica sulle critiche alla Grecia. Nel frattempo, i social media greci erano pieni di post e messaggi che lo criticavano e che riproponevano i suoi commenti anti-greci del passato.

Infine, i media hanno ricordato che Wilders si è opposto all’accoglienza dei migranti e dei rifugiati da parte dei Paesi Bassi durante la peggiore crisi migratoria affrontata dalla Grecia negli ultimi anni.

Potete leggere qui l’articolo originale.