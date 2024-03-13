I deputati francesi votano a favore dell’accordo di sicurezza franco-ucraino. Critiche le opposizioni

Con una risoluzione non vincolante i deputati francesi hanno sostenuto l’accordo bilaterale di sicurezza tra Parigi e Kyïv, martedì (12 marzo). L’ala di estrema sinistra La France Insoumise (LFI, La Sinistra) ha votato contro, mentre il partito di estrema destra Rassemblement National (RN, ID) si è astenuto.

Con un voto simbolico, l’Assemblea nazionale ha votato sull’accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Francia e Ucraina, firmato il 16 febbraio all’Eliseo da Emmanuel Macron e Volodymyr Zelenskyy.

I partiti ai lati estremi dell’emiciclo hanno dichiarato che sono state superate le “linee rosse” e si sono rifiutati di appoggiare la politica di Macron nel sostenere la lotta dell’Ucraina con un accordo militare a lungo termine.

Tutti gli altri gruppi politici, tra cui Renaissance (Renew), Les Républicains (LR), Socialistes et Apparentés (S&D) e il gruppo Ecologistes (Greens), hanno votato a favore dell’accordo.

“Nonostante tutte le regole e tutte le convenzioni internazionali, ci troviamo in un momento decisivo”, ha dichiarato il primo ministro Gabriel Attal nel suo discorso ai parlamentari prima del voto.

“La Russia è una minaccia non solo per l’Ucraina, ma anche direttamente per noi, per l’Europa, per la Francia e per il popolo francese”, ha aggiunto Attal.

L’accordo prevede un rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi per i prossimi dieci anni, in particolare nei settori dell’artiglieria e della difesa aerea ucraina.

Parigi ha inoltre promesso di fornire “fino a 3 miliardi di euro di sostegno aggiuntivo” a Kyïv nel 2024. “La nostra sicurezza ha un prezzo”, ha dichiarato il ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Parisien lunedì 11 marzo.

“Il messaggio del presidente della Repubblica è stato molto chiaro: non abbandoneremo l’Ucraina e non escludiamo nessuna opzione per principio”, ha dichiarato Attal ai parlamentari, riferendosi alle dichiarazioni di Macron a Parigi, secondo cui non escluderebbe l’invio di truppe militari in Ucraina.

“Stiamo lavorando in un quadro ponderato per riaffermare il nostro sostegno all’Ucraina, ma senza muovere guerra alla Russia e rifiutando qualsiasi logica di escalation”, ha detto Attal.

Prima di concludere che “votare contro” l’accordo firmato con Kyïv sarebbe il segno di una Francia che sta “voltando le spalle” alla sua storia, “astenersi è fuggire”.

LFI, RN considerano l’adesione dell’Ucraina alla NATO e all’UE come una “linea rossa”.

I deputati del Rassemblement National (RN, ID) di estrema destra si sono astenuti dal voto, in una dimostrazione di non sostegno alla politica di Macron in Ucraina.

“O siamo pro-Macron, o siamo accusati di essere pro-Putin”, ha detto Marine Le Pen, figura emblematica e storica del partito, durante il dibattito.

La RN è spesso accusata di essere morbida con il Cremlino. Pur non avendo appoggiato l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, condivide i seggi con il partito di estrema destra e simpatizzante della Russia al Parlamento europeo.

“Abbiamo un dovere nei confronti del popolo francese”, ha aggiunto. “Sono le vite dei nostri giovani soldati ad essere in gioco se, per qualche sfortuna, gli annunci bellicosi di Macron dovessero essere attuati”.

“Su questo testo, che possiamo appoggiare in linea di principio, ci sono delle linee rosse”, ha dichiarato il presidente del RN Jordan Bardella la mattina del voto, riferendosi all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea (UE) e alla NATO, a cui il partito si oppone.

Da parte loro, i deputati del partito di estrema sinistra La France Insoumise (LFI, La Sinistra), secondo cui anche l’adesione dell’Ucraina all’UE e alla NATO è una “linea rossa”, hanno votato contro l’accordo.

Il deputato LFI Arnaud Le Gall ha descritto l’accordo della Francia per sostenere l’Ucraina come un “assegno in bianco”.

“Sì o no, accettiamo che la Francia, una potenza nucleare, si metta in una situazione di guerra con la Russia, un’altra potenza nucleare? Questa è la domanda che ci viene posta oggi”, ha aggiunto. Per lui, i commenti di Macron sull’invio di truppe sono una “escalation”.

Dopo l’Assemblea nazionale, il Senato terrà un dibattito simile mercoledì (13 marzo).

