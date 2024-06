I deputati britannico-irlandesi spingono per una cooperazione della difesa UE-UK

Martedì (16 maggio) i parlamentari dell’Assemblea britannico-irlandese hanno chiesto una cooperazione sulla difesa più stretta tra l’UE e il Regno Unito, a causa della minaccia alla sicurezza rappresentata dalla Russia dopo la guerra in Ucraina.

Nella loro bozza di relazione, la Commissione per gli Affari europei dell’Assemblea parlamentare britannico-irlandese “chiede un approccio più collaborativo alla difesa e alla sicurezza tra Regno Unito, Irlanda e Unione europea, in risposta alla minaccia della Russia”.

Quando il Regno Unito ha lasciato l’UE, i due partner non hanno firmato un accordo in materia di politica estera, sicurezza e difesa, come invece hanno fatto in materia di commercio con l’Accordo di commercio e cooperazione (TCA) tra Regno Unito e Unione europea.

Anche se la cooperazione non si è fermata con la Brexit, ma ha preso forma a porte chiuse e caso per caso, i partner dovrebbero continuare a puntare a un rapporto migliore e più stretto in materia, sostengono i deputati.

L’Irlanda è membro dell’UE e partecipa attivamente alla sua politica estera e di sicurezza comune, mentre il Regno Unito è membro dell’alleanza militare NATO.

Impatto senza frontiere

I legislatori pongono l’accento sulla cooperazione in materia di minacce transfrontaliere, come quelle cibernetiche e ibride.

“Sebbene sia chiaro che esista un’eccellente collaborazione su questi temi tra il Regno Unito, l’Irlanda e l’UE, nonché tra l’UE e la NATO, vi sono vulnerabilità che devono ancora essere affrontate”, ha dichiarato il presidente della commissione Darren Millar MS.

Ha aggiunto che l’esposizione delle infrastrutture offshore al largo della costa atlantica irlandese e nel Mare del Nord e le “crescenti minacce poste dalla guerra ibrida e dagli attacchi informatici” sono una priorità.

Queste minacce possono avere un impatto sui servizi e sulle società che non è limitato a un’area geografica.

“È possibile ottenere una maggiore collaborazione nei settori della sicurezza e della difesa, compresi i rischi cibernetici e ibridi, pur tenendo presente la tradizionale neutralità dell’Irlanda”, si legge nel rapporto, che aggiunge: “Occorre evitare approcci unilaterali alla sicurezza informatica e incoraggiare un impegno più forte e lo sviluppo di politiche collaborative a livello di UE-Regno Unito e Regno Unito-Irlanda”.

I legislatori ritengono che il Regno Unito, l’Irlanda e l’UE “dovrebbero cooperare più efficacemente” sulla protezione delle infrastrutture critiche.

Questa richiesta “fa seguito alle recenti notizie di tentativi di hacking e di navi russe posizionate intorno a cavi elettrici e di comunicazione sottomarini”.

Un attacco a un’infrastruttura critica, come un mulino a vento offshore che produce energia, potrebbe avere ripercussioni sulle popolazioni del Regno Unito e dell’Irlanda, ma anche al di là dei confini, se il Paese e i fornitori di servizi dovessero esportare l’energia.

Lo scorso autunno gli europei sono stati scossi da un apparente attacco al gasdotto North Stream che collega la Russia alla Germania.

Una mossa che ha dimostrato che le infrastrutture critiche possono essere facilmente prese di mira, spingendo la NATO e l’UE a riflettere su come proteggerle meglio in futuro dagli attacchi.

Il rapporto raccomanda anche di “migliorare la condivisione delle informazioni” su diverse questioni, con l’obiettivo di “rendere più efficace la cooperazione futura”. A questo proposito, i deputati citano le sanzioni, la sicurezza informatica e l’intelligence finanziaria.

Una forte cooperazione ad hoc

Nel corso degli anni, il governo britannico è stato chiaro sul fatto che sarebbe stato coinvolto in aree della politica estera comune dell’UE solo su questioni ad hoc, sulla base dei propri interessi in ciascun caso.

Ad esempio, Londra sta attualmente riflettendo su come il Regno Unito potrebbe unirsi alle iniziative dell’UE per aumentare la capacità di produzione di attrezzature per la difesa, secondo quanto appreso da EURACTIV.

Tuttavia, un partenariato formale sembra improbabile, hanno riferito fonti vicine ad EURACTIV.

Il modo in cui le relazioni si sono evolute e si stanno delineando caso per caso in risposta all’attacco russo all’Ucraina dello scorso febbraio ha dimostrato che non c’è necessariamente bisogno di un quadro formalmente approvato.

La guerra lanciata dalla Russia in Ucraina lo scorso febbraio ha suscitato una risposta unitaria da parte dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dei suoi partner, tra cui il Regno Unito.

La cooperazione concreta in materia di sicurezza si è dimostrata forte nella stesura delle sanzioni contro la Russia per creare una politica unificata tra tutti gli alleati dell’Ucraina e condividere l’intelligence in modo informale.

L’UE e il Regno Unito lavorano a stretto contatto anche per quanto riguarda l’addestramento delle truppe ucraine sul territorio europeo, poiché i funzionari dell’EUMAM Ucraina e dell’Operazione Interflex si sono recati in visita presso gli altri paesi e hanno scambiato informazioni, esperienze e lezioni apprese.

Hanno anche diviso l’addestramento, considerando la necessità di non sovrapporsi.

A questo proposito, “si dovrebbe prendere in considerazione un accordo quadro di partenariato che consenta a Paesi terzi, come il Regno Unito, di partecipare alle operazioni dell’UE”, ha affermato il comitato britannico-irlandese.

In autunno, inoltre, il Regno Unito ha aderito al progetto di cooperazione dell’UE in materia di difesa PESCO per la mobilità militare, per facilitare il movimento transfrontaliero di truppe ed equipaggiamenti.

[A cura di Alice Taylor]