I conservatori bavaresi sotto tiro per la visita del governatore della Florida DeSantis

Mentre questo fine settimana il partito conservatore bavarese (CSU) ha cominciato la sua campagna elettorale per le elezioni nel Land, i principali esponenti del partito hanno affrontato il contraccolpo per la recente visita al governatore della Florida Ron DeSantis, noto per le sue posizioni di estrema destra, contro i diritti della comunità LGBTIQ+.

Alle prossime elezioni regionali, che si terranno in autunno, la CSU, il partito bavarese gemello della CDU, spera di confermarsi al secondo posto tra le scelte di voto nel Land più grande della Germania.

Tuttavia, al congresso del partito di sabato (6 maggio), che sarebbe servito per dare avvio alla campagna elettorale ed eleggere l’attuale ministro presidente della Baviera Markus Söder come candidato principale, sono volate anche delle pesanti critiche interne. In particolare, sono sotto esame gli incontri che alcuni importanti dirigenti della CSU, tra cui l’ex ministro dei trasporti Andreas Scheuer e la vicepresidente del partito al Parlamento federale Dorothee Bär, hanno avuto con il governatore della Florisa DeSantis, venerdì scorso.

“Le forti valutazioni strategiche e di politica estera del governatore evidenziano la cooperazione transatlantica”, ha scritto Scheuer su Twitter dopo la visita.

DeSantis, considerato il principale rivale repubblicano di Donald Trump nella corsa alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, ha fatto scalpore per le sue politiche anti-LGBTQ.

Di recente, la Florida ha vietato agli insegnanti di parlare di identità di genere e orientamento sessuale in alcune scuole elementari. Allo stesso tempo, le biblioteche delle scuole pubbliche sono state costrette a ritirare i libri dai loro scaffali per verificarne l’idoneità.

“Se le politiche di DeSantis sono un modello per la CSU, allora non aggiungerei altro”, ha dichiarato a Redaktionsnetzwerk Deutschland il commissario LGBTQ del governo tedesco, Sven Lehmann (Verdi). Le leggi del governatore “sono una grave minaccia per le minoranze”, ha aggiunto Lehmann.

Anche la CDU non si è risparmiata in critiche.

In un tweet, l’associazione federale dei membri gay e lesbiche della CDU ha dichiarato che “non commenterà” l’incontro dei membri della CSU con DeSantis, ma “affronterà la questione con loro il prima possibile”.

(Julia Dahm | EURACTIV.de)